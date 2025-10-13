哈瑪斯移交兩具以色列人質遺體

（法新社耶路撒冷13日電） 以色列軍方表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天將兩名遭扣押於加薩的以色列人質遺體移交給紅十字會（Red Cross），另有兩名人質的遺體也預計將移交。

以軍表示：「根據紅十字會提供的資訊，兩具已故人質的棺木已交給他們保管，目前正運往加薩走廊，由以色列國防軍（IDF）與以色列安全局（ISA）部隊接收。」

以軍並補充：「接下來，還將再移交另外兩具已故人質的棺木。