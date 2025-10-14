專訪赴台做「鏟子超人」咖啡師：港人內在係善良
哈瑪斯移交4具人質遺體 以色列軍方已確認身分
（法新社耶路撒冷14日電） 以色列軍方今天宣布，哈瑪斯昨天移交的4具人質遺體已確認身分，其中兩人分別為26歲以色列青年伊魯茲、22歲尼泊爾學生約希，另外兩位死者的姓名則應家屬要求尚未公布。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列時，當時26歲的伊魯茲（Guy Iluz）也在遇襲的諾瓦音樂節（Nova Music Festival）現場。
據報，伊魯茲試圖駕車逃離現場，稍後他躲到一棵樹上，在那裡最後一次與父母聯繫，接著便被武裝分子捕獲並帶至加薩走廊（Gaza Strip）囚禁。
根據以色列軍方，受傷的伊魯茲遭到活擒，但之後因缺乏醫療照護而傷重不治。以軍並未提及他的實際過世日期，但他於2023年12月被宣告死亡。
伊魯茲曾為多位知名以色列音樂家擔任音響技術人員。
約希是尼泊爾農業培訓小組成員，該小組是在哈瑪斯發動攻擊前3週抵達以色列，當時約希22歲。
約希是在亞魯米集體農場（Kibbutz Alumim）遭到綁架，在武裝分子抵達當地前不久，他被拍到與其他泰國工人一同躲藏避難。
以色列軍方表示：「根據評估，他是在戰爭頭幾個月的被囚禁期間遭到殺害。」
約希的尼泊爾好友卡特爾（Himanchal Kattel）是農業培訓小組唯一的倖存者，他告訴法新，攻擊者把一顆手榴彈丟進他們的避難處，是約希在手榴彈爆炸前將它扔出去，救了卡特爾一命。
以色列「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）透過聲明指出，伊魯茲跟約希的遺體被歸還，為其家屬帶來些許安慰，但在其餘24具人質遺體全數移交前，他們反對邁向和平進程的下一階段。
作為美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議一環，哈瑪斯昨天釋放所有20位倖存人質，隨後再移交4具人質遺體。
哈瑪斯仍持有另外24具人質遺體，預計也會根據停火協議條款進行移交。
