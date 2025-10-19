哈瑪斯稱尋獲1具人質遺體 情況許預計交還以色列

（法新社加薩市19日電） 哈瑪斯武裝部門今天表示已尋獲1名人質遺體，若現場情況允許，預計今天交還以色列。

哈瑪斯警告說，以色列的任何「升級行動」將會妨礙搜尋作業。

以哈互控對方違反停火協議之際，以色列稍早表示已在加薩走廊南部針對一些目標發動空襲和砲擊。

以色列軍方17日聲稱，「若干恐怖分子」在拉法地區向以國軍人開火，所幸未造成傷亡。軍方還說，部隊同日稍晚於汗尤尼斯（Khan Younis）擊退另一個正在接近以軍的「恐怖分子」團體，強調將持續採取行動消滅眼前威脅。

以色列表示，位於加薩走廊和埃及之間的拉法關卡（Rafah Crossing）將持續封閉，另候通知。