哈瑪斯表態願展開和平談判 川普籲以色列停止轟炸加薩

（法新社加薩走廊3日電） 巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今天表示，他們已準備好立即就釋放以色列人質及終結加薩走廊（Gaza Strip）戰爭展開談判，且樂見美國總統川普呼籲以色列停止轟炸加薩。

川普提出的和平計畫獲得以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）支持，內容包括要求以哈雙方停止敵對行動、72小時內釋放人質、以軍逐步撤離加薩及哈瑪斯（Hamas）解除武裝，但哈瑪斯在回應中並未針對解除武裝一事表態。

計畫內容同時強調，哈瑪斯和其他派系未來不得參與加薩治理，戰後加薩將由一個技術官僚團隊接管，並由川普領導的過渡管理當局負責監督。

哈瑪斯發言人艾努努（Taher al-Nunu）告訴法新社：「川普總統呼籲以色列立即停止轟炸加薩走廊，令人振奮。」

他還說：「哈瑪斯已準備立即展開談判，達成換囚、結束戰爭，並確保（以色列）軍隊自加薩走廊撤出。」

尼坦雅胡辦公室說，以色列「正準備立即實施川普促成所有人質獲釋的第一階段計畫」。