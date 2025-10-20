哈瑪斯違規致以軍空襲加薩 川普：以哈停火仍生效

（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天表示，儘管以色列軍方針對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）明顯違反停戰協議，對加薩進行致命空襲，但以哈之間的停火仍然有效。

川普在空軍一號上被記者問及停火是否仍然有效時表示：「是的，仍然有效。」他還暗示，哈瑪斯領導層並未捲入任何所謂的違規行為，而是將責任歸咎於「內部的一些叛亂分子」。

川普說：「但無論如何，這件事都會得到妥善處理，會以強硬但適當的方式處理。」

廣告 廣告

以色列表示，在今天對哈瑪斯陣地發動攻擊後，已恢復執行加薩停火。以軍曾指控哈瑪斯針對其部隊發動攻擊，這是9天休戰開始以來最嚴重的暴力事件。 在哈瑪斯當局管轄下的加薩民防機構表示，以色列空襲在整個地區造成至少45人死亡。以色列軍方表示，正在調查相關傷亡報告。

川普表示，希望他協助斡旋達成的停火協議能夠維持下去。他說：「我們希望確保與哈瑪斯之間的關係將會非常和平。」 「大家都知道，他們一直難以管束，甚至還開火，我們認為或許他們的領導層沒有參與其中。」

在川普發表談話前不久，副總統范斯（JD Vance）對加薩再度爆發的暴力事件輕描淡寫，他告訴記者，停戰會出現「斷斷續續」的情況。

他說：「哈瑪斯會向以色列開火，以色列將不得不做出回應。因此我們認為這是實現持久和平的最佳機會，但即便如此，過程中仍會有起伏，我們必須持續監控局勢。」