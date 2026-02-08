消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
哈瑪斯高層拒絕解除武裝 反對外國勢力干涉加薩事務
（法新社杜哈8日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯高層馬夏艾（Khaled Meshal）今天拒絕美國與以色列的要求，強調該組織不會解除武裝，也不會接受外國勢力干涉加薩事務。
法新社報導，巴勒斯坦已設立一個技術官僚委員會，旨在接管飽受戰火摧殘的加薩走廊日常治理事務，但目前尚不清楚該委員會是否將處理解除武裝議題，或是將如何因應。
該委員會將在加薩「和平理事會」（Board of Peace）的架構下運作，該理事會由美國總統川普（Donald Trump）推動成立。
馬夏艾今天在卡達首都杜哈（Doha）一場會議上表示：「我們不應接受將抵抗運動、其武裝以及執行者視為犯罪行為。」
此外，馬夏艾也敦促「和平理事會」採取他所謂的「平衡做法」，讓加薩得以重建，並讓援助流入加薩約220萬居民手中。
他還警告，哈瑪斯（Hamas）不會接受外國統治巴勒斯坦土地。他指出：「我們恪守民族原則，拒絕任何形式的監護邏輯、外部干預或委任統治復辟。」
馬夏艾強調：「巴勒斯坦人由巴勒斯坦人治理。加薩屬於加薩人民，也屬於巴勒斯坦。我們不會接受外國統治。」
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
美中關係再現變數！中國警告對台軍售恐影響特朗普4月訪中行程
《金融時報》週五 (6 日) 報道指出，中國已向美國發出警告，若華府推動新一批對台軍售，可能影響美國總統特朗普預計於 4 月訪問中國的行程。消息顯示，北京方面已向美方明確表達，相關軍售若持續推進，恐導致雙邊高層互動受阻，甚至衝擊領導人會晤安排。
英國金融時報稱 美國在特朗普與習近平舉行峰會前考慮新的對台軍售
【彭博】— 據英國《金融時報》報導，美國正籌備對台灣出售新一批武器，而對台軍售問題已令中方官員深感不安，甚至可影響美國總統特朗普計畫在4月訪問中國的安排。
眾院選前一天 高市早苗喊出強硬移民政策爭取支持
（法新社東京7日電） 日本首相高市早苗今天在眾議院選舉前一天訴求選民支持，承諾將透過從嚴審查移民等措施，讓日本「更繁榮、安全」。她對移民政策的強硬立場，目前似已改過主打「日本第一」路線的民粹政黨參政黨勢頭；參政黨去年在參議院選舉有不錯表現。
力挺格陵蘭主權 加拿大與法國設領事館
（法新社努克6日電） 加拿大與法國今天在格陵蘭首府努克（Nuuk）開設領事館，藉此展現對這塊丹麥自治領土的支持。加拿大與法國今天在努克正式開設新領事館。
日本選民即將對高市早苗的領導力作出評判
【彭博】— 日本選民將於周日前往投票站，對首相高市早苗領導的政府進行投票表決。高市早苗正試圖鞏固自己的執政地位，並為支出和投資計畫爭取明確的授權，這些計畫已經讓一些投資者感到不安。
長和賣港口｜丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 對法院裁決表達強烈不滿 批巴方自毀國家信用｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。中國政府和香港政府早前已對裁決表達不滿，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6 日）再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對裁決的強烈不滿和反對。
美伊談判前景暗淡？伊朗不願退讓核問題、美國持續施加軍事壓力
在緊張氣氛籠罩下，美國與伊朗近日於阿曼展開新一輪接觸，這是自去年 6 月美國空襲伊朗核設施、導致雙方談判中斷以來，兩國首次重新對話。伊朗外交部長阿拉格齊在會後表示，本次會談「開局良好」。然而，雙方似乎仍存在分歧。
伊朗外長盼復談 劃紅線警告美方：勿動武
（法新社巴黎7日電） 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他希望能夠盡快恢復與美國的談判，同時重申德黑蘭的紅線，並警告美國勿發動任何攻擊。阿拉奇同時警告，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將鎖定美國在該地區的軍事基地作為目標。
伊朗警告美國：若遭攻擊將反擊中東美軍基地、核談判仍限縮議題
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周六（7 日）表示，若美國在中東地區集結的軍事力量對伊朗發動攻擊，德黑蘭將鎖定美國在區域內的軍事基地進行反擊，但強調此舉不應被視為對駐在國家的攻擊。
丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 表達對裁決強烈不滿
早前，巴拿馬最高法院裁定長和（001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）的兩個巴拿馬港口特許經營合約違違憲一事。商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6日）再次召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿和反對。丘應樺重申特區政府的立場，並指相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，批評巴方自毀國家信用，將對巴國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。丘應樺促請巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。
若美方發動攻擊 伊朗外長稱可能打擊區域內美國軍事目標
（法新社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗和美國正在阿曼舉行核談判，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將以區域內美軍基地做為打擊目標。「如果華盛頓攻擊我們，我們不可能攻擊美國本土，但我們將打擊美方在區域內的軍事基地」。
特朗普擬於2月19日召開「和平委員會」！首場會議 聚焦加薩停火
一名美國官員及來自四個成員國的外交官指出，白宮正規劃於 2 月 19 日舉行美國總統特朗普所稱的「和平委員會」（Board of Peace）首次領袖會議，聚焦加薩局勢。
承諾不買俄油+擴大進口美製品 川普點頭取消印度25%懲罰關稅
美國取消對印度 25% 俄羅斯相關關稅，換取印度承諾減少俄羅斯能源依賴並擴大採購美國能源與軍備。此舉被視為美印戰略合作升級的重要里程碑，也可能重塑全球能源與供應鏈格局。
巴基斯坦首都清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少30死130傷
（法新社伊斯蘭馬巴德6日電） 巴基斯坦一位警方消息人士告訴法新社，首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，至少有30人喪命、超過130人受傷。一位匿名的安全部門消息人士也告訴法新社，攻擊者在門口被攔下，隨後就引爆身上炸彈。
巴士安全帶｜政府檢討巴士安全帶法例 陳振英同意不用急於重新立法
【Now新聞台】政府將全面檢討強制巴士乘客戴安全帶的法例。立法會內會主席陳振英表示，同意當局不用急於重新立法；自由黨及G19就表示，希望當局多聽市民及業界的意見。 立法會內會主席陳振英：「我就覺得要多聽市民的意見，不用急的，將所有意見融合之後，再考慮將來法例應如何修改。」立法會G19召集人霍啟剛：「聽到一些意見，我想我們都有責任，代表不同界別多些跟市民討論大家的意見，再轉告政府。同意不用急，這件事不用急，但我覺得保護公眾安全是重中之重。」自由黨主席邵家輝：「最重要是檢討罰款金額，罰是沒有問題，不過若果懲罰不是一致，私家車後座不戴安全帶好像不用坐監，市民就問為何要戴呢？所以會令很多市民覺得情況很奇怪。」
意大利稱受憲法限制無法參與和平委員會
意大利外長塔亞尼表示，由於憲法限制，意大利無法參與美方提出成立的和平委員會。塔亞尼接受意大利傳媒訪問時表示，意大利憲法與和平委員會章程存在衝突，從法律角度看，這是一個不可逾越的障礙。他說意大利願意就和平相關的倡議展開討論，亦準備在加沙問題上發揮積極作用，包括以培訓巴勒斯坦警察的方式進行。美國傳媒早前報道，美國計劃本月19日在首都華盛頓舉行和平委員會首次領導人會議，討論加沙地帶重建問題。報道引述美國官員表示，白宮希望利用這次會議，推動加沙停火第二階段協議的實施，並為加沙重建籌集資金。據報峰會籌備工作仍處於初期階段，計劃仍有可能發生變化。（BC)
孟加拉大選牽動南亞平衡 中國深化布局考驗孟印關係
（法新社新德里8日電） 分析家指出，在北京試圖鞏固其影響力，而孟加拉與印度關係出現裂痕之際，孟加拉下週舉行的選舉，可能重塑南亞權力平衡。這個擁有1.7億人口、以穆斯林為主的國家，在哈希納執政期間與中國維持緊密的貿易與防務關係，但新德里一直是達卡最重要的夥伴；分析人士指出，這樣的格局正在改變。
美伊核談判在阿曼重啟 伊朗武裝部隊今晚起進入最高戒備狀態
據伊朗外交部一名官員的消息，伊朗武裝部隊將從周五（6 日）晚間起進入數日乃至數月以來最高級別戒備狀態。