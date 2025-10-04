哈瑪斯：埃及將主辦巴勒斯坦派系會議討論加薩未來

芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比周四表示，鑑於持續的美國政府停擺期間缺乏官方報告，中央銀行將根據可用的即時指標作出決策，目前該些指標顯示失業率持平，他希望政府停擺能迅速結束，且不會對經濟造成更廣泛的影響。 他稱，在沒有官方失業率數據的情況下，聯邦儲備局將根據現有資訊做出決策。在政府停擺期間沒有經濟數據，就像盲目飛行一樣。他續稱，停擺的直接影響將落在聯邦政府員工身上，他們將無法按時收到薪水。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前