哈瑪斯：悉數交還可尋人質遺體 其餘需專業設備搜尋
（法新社加薩市15日電） 巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天表示，已經將所有能夠找得到的人質遺體悉數交還；以色列軍方證實，紅十字會已在加薩代為接收另兩具人質遺體。
根據美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議，自13日起，哈瑪斯已將20名倖存人質遣返以色列，以色列則釋放近2000名被關押的巴勒斯坦囚犯作為交換。
另外，有28名以色列人質推定死亡，截至目前為止，哈瑪斯已交出8具遺體，另由紅十字會代轉兩具遺體。不過，以色列方面表示，所交第8具遺體並非以色列人質。
哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）今天晚間聲明表示，他們已經移交所有能夠找得到的人質遺體，若要尋回更多，還需要專業的搜尋設備。
卡薩姆旅在社群媒體發聲明指出：「我們已履行協議，移交所有活著的以色列人質，以及能夠找得到的遺體...至於其餘的遺體，需要更努力地搜尋，也需特殊器材來協助。我們正竭盡所能，盼儘快結束這項工作。」
以色列軍方證實，由紅十字會已代為接收另兩具人質遺體，正運往在加薩的以色列部隊。（編譯：紀錦玲）
