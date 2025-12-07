哈登躍居NBA得分榜第10 快艇力戰不敵灰狼

（法新社洛杉磯6日電） 洛杉磯快艇哈登（James Harden）今天以單場34分進歷史總得分榜前10，不過他的貢獻不足以幫助掙扎中的快艇，明尼蘇達灰狼最後仍以109比106取勝。

今年36歲的哈登需要從灰狼手中拿下20分，才能將安東尼（Carmelo Anthony）擠出歷史得分10傑。他上半場拿下19分後，第3節還剩4分鐘時，一舉超越安東尼的2萬8289分。

哈登是NBA得分榜前10人中，現役的3名球員之一，另2人是排名第8的休士頓火箭名將杜蘭特（Kevin Durant），以及40歲的洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。詹姆斯以4萬2268分高居榜首，他在2023年超越傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分。

哈登目前正處於他的第17個賽季，他曾在2017年至2020年，連續3個賽季榮膺NBA得分王。

但「大鬍子」哈登歷年征戰各隊，從未贏得NBA總冠軍，快艇開季至今的表現也十分糟糕，目前全隊戰績6勝18負，西區排名倒數第2。

今天比賽中，快艇一度領先18分，但最後還是不敵灰狼。灰狼的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）拿下27分，藍德爾（Julius Randle）也有24分進帳。