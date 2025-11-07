哈里王子出席美職棒陷「帽子門」 稱「被迫」戴帽撐美國隊 向加拿大致歉｜Yahoo 新聞

2025年10月28日世界大賽第四場比賽，哈里王子和夫人梅根在道奇體育場看台上觀賽。 (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】英國哈里王子（Prince Harry）和洛杉磯出身的妻子梅根（Meghan Markle）目前定居美國加州，上周二（10月28日）在美國職棒世界大賽（World Series）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）對多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）的比賽中，哈里戴上道奇隊帽。英王查理斯三世身兼大英國協（The Commonwealth）元首，加拿大是成員國，哈里此舉惹怒不少加拿大球迷，他近日訪問加拿大時受訪，笑言要為此向加拿大道歉，「我當時是被迫的，沒什麼其他選擇。」

哈里：我沒有選擇

哈里事後接受加拿大廣播公司 CTV 訪問，笑言是在「被迫」情況下戴上道奇隊帽，「首先，我要向加拿大道歉。其次，我是被迫的，根本沒有太多選擇。」

他又解釋指，是道奇球隊老闆邀請他出席，因此「禮貌地」戴上該隊隊帽。他話畢，在訪問中隨即戴上多倫多藍鳥隊帽，笑指：「當你頭頂頭髮所剩不多，又要坐在強光燈下，你會戴上任何帽子。」

他補充，在第五、第六和第七場比賽全程支持多倫多藍鳥，話鋒一轉又語帶為難，「不過現在我說了這番話，回洛杉磯可能又會有點尷尬了。」

對藍鳥隊落敗感「非常難過」

最終，洛杉磯道奇隊在第七場比賽中擊敗多倫多藍鳥隊，連續第二年奪得世界大賽冠軍。哈里回應表示，對藍鳥隊落敗感到「非常難過」。

哈里與梅根於 2020 年移居美國加州洛杉磯，現與兩名子女Archie及 Lilibet 居於 Montecito。梅根在賽事期間同樣戴上道奇隊帽及穿著球隊顏色衣服。不過梅根過去亦曾支持藍鳥隊，2015 年在多倫多拍攝電視劇《金裝律師》（Suits），曾被拍到戴藍鳥隊帽觀賽。

哈里正在加拿大參加為期兩天的陣亡軍人紀念（Remembrancetide）活動，一般會在國殤紀念日（Remembrance Day） 前夕，哈里受訪時胸口有配戴虞美人花（Poppy），他此行探訪了多倫多桑尼布魯克退伍軍人中心（Sunnybrook Veterans Centre），與多名退伍軍人交流、會面等。

