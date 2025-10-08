哈馬斯恐襲兩周年 ⎮ 三萬以色列人哀悼 全球多處聲援巴勒斯坦

三萬人出席在以色列特拉維夫舉行的恐襲兩周年集會。(Miriam Alster/Flash90)

今年 10 月 7 日是哈馬斯恐襲以色列兩周年，包括以色列在內，全球各國舉行公眾活動；有悼念以色列死者，也有聲援巴勒斯坦。以色列政府把官方悼念活動押後一周，但全國仍有民眾集會哀悼亡者；紐約、倫敦等國際城市活動則以譴責以色列襲擊加沙為主。

兩年前哈馬斯殺 1,200 以色列人 兩年後以色列殺 67,000 巴勒斯坦人

兩年前的 10 月 7 日，哈馬斯突襲以色列，殺害了 1,200 名以色列平民，並綁架 251 名以色列人。以色列隨即報復，大舉攻擊加沙，至今造成超過 67,000 巴勒斯坦人死亡。以色列政府把官方悼念活動押後至本月 16 日，即猶太新年假期之後。以色列總理內塔尼亞胡發表兩周年聲明，表示以色列在沉痛之餘，表現了神奇的堅毅，並矢言透過戰爭救回被擄人質、消滅哈馬斯及確保加沙不能再威脅以色列。

在特拉維夫的人質廣場，恐襲死者家屬舉行悼念活動，與會者默哀一分鐘，全國國民可透過直播參與。活動由恐襲生還者及加沙周邊以色列居民成立的 KUMU （起來）舉辦，有破紀錄的三萬人參與，多名以色列著名音樂家在活動上演奏，活動資金由 KUMU 眾籌，沒有政府支持。

昨日（7 日）在特拉維夫舉行的恐襲兩周年集會，由民間組織 KUMU 舉辦。 (Miriam Alster/Flash90)

在紐約，數百人出席中央公園的集會及遊行，悼念恐襲死者。 (Photo by Adam Gray/Getty Images)

參與恐襲兩周年悼念集會的人士，手持以色列國旗及人質肖象遊行。 (Photo by Adam Gray/Getty Images)

在全球各地，同日則舉辦了聲援巴勒斯坦活動。在倫敦，儘管英國首相施紀賢透過報章撰文勸止學生在恐襲兩周示威遊行，形容這類活動缺乏尊重，「非不列顛所為」（un-Bristish），但仍有最少兩個親巴勒斯坦組織舉辦活動，其中有學生組織發起大學校際遊行，目的是拒絕讓種族清洗正常化及被遺忘、甚至刪除於歷史。

英美澳荷意墨均有聲討以色列示威

在紐約，數百人出席中央公園的集會，為仍未獲釋的以色列人質祈禱，然後高舉以色列國旗和人質肖象遊行。不過同一個城市內，同日有更多聲援巴勒斯坦的活動。數百名親巴勒斯坦人士出席曼克頓的遊行，除了巴勒斯坦國旗，部分人被拍到手持巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動旗幟，以及哈馬斯旗幟。

遊行隊伍在「新聞集團」（News Corp）大樓外聚集，該處是《紐約郵報》、霍士新聞及《華爾街日報》的總部；新聞集團被指是親以色列的傳媒。在澳洲悉尼，昨日亦有小規模聲援巴勒斯坦遊行，活動上有人發言指，10 月 7 日並非空穴來風，而是 77 年積累的鎮壓、包圍與非人性化。

聲援巴勒斯坦組織在紐約新聞集團大樓外集會。 (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)

在倫敦，大學生組織的遊行展示着一幅寫上無數巴勒斯坦兒童名字的橫額，他們被指是過去兩年間遭以色列殺害的死者。(photo by Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images)

在墨西哥城，聲援巴勒斯坦組織上街抗議以色列過去兩年來襲擊加沙，與警察爆發衝突。(Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images)

在德國明斯特，民眾遊行促請以色列停止襲擊加沙。(Photo by Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images)

在意大利都靈，一位示威者點燃煙火，抗議以色列佔領加沙。(Photo by Stefano Guidi/Getty Images)