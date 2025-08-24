哈馬斯譴責內塔尼亞胡蓄意阻撓協議達成 籲施壓制止以國饑餓政策

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發表聲明，強烈譴責以色列總理內塔尼亞胡在哈馬斯已接受斡旋方提出的停火協議提案後，仍批准佔領加沙城的軍事計劃，顯示內塔尼亞胡是蓄意阻撓協議達成。 聲明指出，哈馬斯已接受一項階段性交換雙方在押人員的協議，並表達推動全面協議的意願，但內塔尼亞胡拒絕一切解決方案。哈馬斯強調，以色列與美國方面的多項表態均證實，內塔尼亞胡是阻礙交換協議及停火談判的主要人物。 聲明強調，達成停火協議是釋放以色列被扣押人員的唯一途徑，內塔尼亞胡應該對相關人員的命運，承擔全部責任。聲明最後呼籲繼續向以色列施加官方及民間壓力，制止對巴勒斯坦民眾的滅絕及饑餓政策。