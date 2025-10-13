哈馬斯釋放所有以色列在生人質｜三學者奪諾貝爾經濟學獎｜ 93 歲胡楓罕見黑面要求記者道歉｜10 月 13 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 13 日（星期一）。明日香港大致多雲，有一兩陣驟雨，早上約 27 度，日間部分時間有陽光及炎熱，高見約 32 度，吹和緩偏東風；本週餘下時間大致天晴炎熱。最新紫外線指數預測約 9，屬甚高，外出記得做好防曬。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞報道】哈馬斯今日（ 13 日）在加沙把 20 名以色列人質交予國際紅十字會，據報健康狀況穩定，可自行步行。按協議，以色列將釋放近 2,000 名巴勒斯坦囚犯。美國總統特朗普宣布加沙戰事「已結束」，並在耶路撒冷發表演說，稍後赴埃及沙姆沙伊赫出席有關停火安排的國際峰會。以軍稱已接獲紅十字會通知，人質交接完成；以色列南部雷伊姆鎮軍機待命接送人質接受檢查與家屬團聚。釋放名單中約 1,700 人來自加沙、約 250 人為長期或無期徒刑者，部分將遣返或流放。加沙南部納賽爾醫院設臨時醫療中心，數千名民眾在場等候。

以色列在人質廣場等待消息。(Photo by Chris McGrath/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】多間傳媒指，港島南區壽山村道今日（ 13 日）下午發生雙屍案。一名女子被發現於住所衣帽間上吊，年僅 7 個月大女嬰倒臥廚房地上昏迷。救援人員到場證實二人當場身亡。警方正調查死因與事發經過。

【Yahoo 新聞報道】多名現任立法會議員表明不參加 12 月舉行的下一屆選舉。截至今日（ 10 月 13 日），累計 11 名議員宣布棄選，包括梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、狄志遠、黃英豪、張欣宇、林健鋒、林素蔚、易志明及盧偉國。盧偉國稱自 2012 年起任議員至今 13 年，決定不競逐連任，冀推動議會「薪火相傳」與年青化，未來將以不同方式服務社會。

【今日重點財經新聞】

【AASTOCKS】瑞典皇家科學院宣布，本屆經濟學獎授予莫基爾（ Joel Mokyr ）、阿吉翁（ Philippe Aghion ）與豪伊特（ Peter Howitt ），肯定其對創新如何推動長期增長的研究。評審強調，經濟停滯在歷史上更為常見，持續增長並非理所當然，得獎者的理論有助識別與抵禦威脅增長的風險因子。

【AASTOCKS】景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，金價已突破歷史性每安士 4,000 美元關口，成今年表現最強資產之一；即使傳統驅動因素如美元走弱、實際利率下滑未明顯出現，金價仍走高，主因或為各國央行增持。其稱今年以來黃金 ETF 流入轉正，若勢頭持續，或成後續重要推力；惟黃金不具股票回報潛力或債券下行保護，配置仍需審慎。

【BossMind】獨立股評人、Webb-site 創辦人 David Webb 披露其「最終項目」：完成過去 20 年香港上市公司董事薪酬排行榜彙整。其 2024 年榜單顯示，共有 31 人年度報酬逾 1 億元；理想汽車（ 2015 ）李想以約 6.79 億元居首，其後為 JS 環球生活（ 1691 ）王旭寧及極兔速遞（ 1519 ）李傑。Webb 指資料由義工編製核實，仍有 11 間公司資料待補或修訂。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】向來和善的胡楓（修哥）日前與 90 歲羅蘭出席剪綵活動，訪問期間因被問及敏感問題一度黑面，要求記者即時道歉，獲道歉後恢復笑容。修哥稱身體狀況良好、常做運動但避免劇烈活動，社交行程繁忙，中秋更有 17 名親友相聚。

【東方日報 OrientalDaily】《新城勁爆頒獎禮 2025 》將於 12 月 27 日在會展 Hall 5BC 舉行並維持下午 3 時開始。消息指新城行政總裁馬浚偉廣邀各大小唱片公司與獨立歌手參與，並親自邀請剛宣布以獨立歌手身份發展的炎明熹擔任表演嘉賓，延續更開放的頒獎禮定位。

【Yahoo 娛樂圈】李施嬅近日土耳其之旅，在卡帕多奇亞拍下鮮紅露肩婚紗照並上載社交平台，寫道「記下愛自己的一刻」，引起粉絲與圈中好友熱議與讚美。由於早前有傳她與前度拍攝內地戀綜，因此亦惹來復合與否的猜測，但她以「愛自己日記」標註作回應。