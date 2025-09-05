六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
員工年終嗨領3個月 準媽咪愛雅副業賣破億
[NOWnews今日新聞] 37歲藝人愛雅婚後不僅迎來家庭喜訊，宣布懷孕成為準媽媽，事業上同樣表現驚人，她旗下經營的副業「愛雅辣呦」僅3年多，第2年營收就突破億元，目前團隊規模已有15人，她透露員工年終獎金最高曾發到3個月，起薪則依年資而定，最低約3萬多，最高則達5萬多。
副業爆紅破億 員工嗨領3個月
愛雅強調自己重視與員工的相處及回饋，除了年終獎金外，也曾舉辦創意短影音比賽，優勝者可獲得10萬元獎金，她笑說過去雖遇過黑心或短暫任職的員工，例如來3天就辭職的情況，但大多數團隊成員都很穩定，她也樂於給予年輕人發揮的機會。
目前懷孕4個月的愛雅，體重已增加7公斤來到50公斤，醫生建議孕期增重12至15公斤，因此她格外注意飲食與作息，以確保胎兒與自身健康，談到先前拍片宣布懷孕時因激動落淚，卻意外被部分網友批評「愛哭」，她也無奈回應：「其實我很多事情都親力親為，不是公主病。」
家庭與事業並重 老公分擔工作壓力
愛雅透露，婚後與丈夫共同分擔生活壓力，她把懷孕視為人生新階段的祝福，也希望副業能持續穩健發展，她強調無論是經營品牌還是家庭，她都會盡力維持最好的狀態，並期許自己未來能在媽媽身分與事業發展間找到平衡，帶來更多正能量。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
愛雅首度為江祖平發聲！自曝曾遭遠親不當對待 籲外界勿八卦炒作
愛雅用排卵試紙驗孕竟被罵白癡！她走心嘆很多不懂：可以友善點嗎
37歲愛雅懷孕暈眩、嘔吐！3症狀突現驚人變化 痛苦喊：一大考驗
其他人也在看
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
49歲舒淇「靚出新高度」！容光煥發出席威尼斯影展，街拍照拿著的BV袋是這款
每次見到舒淇都會想問，為什麼可以美成這樣子。五月見到她出席康城影展，有網民將她與20年前出席影展時的模樣做對比，那優雅氣場的進化讓人震驚。今次舒淇帶著首部執導的電影《女孩》去參加威尼斯影展，未到展場，只是在下飛機後隨街拍的照片都已經美出新高度，喜歡看美人的朋友真的要把照片收藏起來！Yahoo Style HK ・ 1 天前
溫碧霞赴美國陪養子開學 順道同馬賽舊愛汪子琦見面
溫碧霞喺2000年與富商何祖光結婚，婚後一直過二人世界，直至2010年喺內地收養一名被遺棄喺火車站嘅孤兒，並為養子改名為何國倫（Xavier）。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲
在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
49歲李璨琛潮流達人做吃播 汕頭徒手捉獅頭鵝食得津津有味
49歲嘅李璨琛（Sam）入行多年，近年專注在內地發展，除咗拍攝電影及綜藝節目之外，最近仲更做埋吃播，介紹各地嘅美食。一向都係潮流達人嘅佢，最近化身吃播前往汕頭嘅鵝廠介紹獅頭鵝，真係估佢唔到呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小紅書｜傳小紅書料今年盈利增兩倍至30億美元 估值突破310億美元
彭博引述消息報道，內地社交電商平台小紅書最近向投資者表示，預計今年盈利將增長兩倍至30億美元，相關增長將有利於...BossMind ・ 6 小時前
《Glass Heart》熱潮延續！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會 即睇售票詳情
從螢幕走進現場，將與《Glass Heart》的靈魂人物——佐藤健近距離接觸！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會香港場將於11月19日，在亞洲國際博覽館舉行，而門票由下星期開始發售，各位佐藤健粉絲、TENBLANK迷，準備搶飛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 10 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前