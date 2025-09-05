員工年終嗨領3個月 準媽咪愛雅副業賣破億

▲愛雅懷孕4個月喜迎人生新階段， 旗下副業麻辣鍋「愛雅辣呦」營收突破億元，員工年終最高達3個月，她透露體重已增7公斤，強調親力親為，盼兼顧家庭與事業。（圖／愛雅經紀人提供）

[NOWnews今日新聞] 37歲藝人愛雅婚後不僅迎來家庭喜訊，宣布懷孕成為準媽媽，事業上同樣表現驚人，她旗下經營的副業「愛雅辣呦」僅3年多，第2年營收就突破億元，目前團隊規模已有15人，她透露員工年終獎金最高曾發到3個月，起薪則依年資而定，最低約3萬多，最高則達5萬多。

副業爆紅破億 員工嗨領3個月

愛雅強調自己重視與員工的相處及回饋，除了年終獎金外，也曾舉辦創意短影音比賽，優勝者可獲得10萬元獎金，她笑說過去雖遇過黑心或短暫任職的員工，例如來3天就辭職的情況，但大多數團隊成員都很穩定，她也樂於給予年輕人發揮的機會。

目前懷孕4個月的愛雅，體重已增加7公斤來到50公斤，醫生建議孕期增重12至15公斤，因此她格外注意飲食與作息，以確保胎兒與自身健康，談到先前拍片宣布懷孕時因激動落淚，卻意外被部分網友批評「愛哭」，她也無奈回應：「其實我很多事情都親力親為，不是公主病。」

家庭與事業並重 老公分擔工作壓力

愛雅透露，婚後與丈夫共同分擔生活壓力，她把懷孕視為人生新階段的祝福，也希望副業能持續穩健發展，她強調無論是經營品牌還是家庭，她都會盡力維持最好的狀態，並期許自己未來能在媽媽身分與事業發展間找到平衡，帶來更多正能量。

