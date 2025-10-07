員工誤收330倍薪水爽離職 公司討錢慘敗訴

▲智利法院近日針對一樁誤發薪水的案件做出判決，涉事男子無須歸還比他月薪多出330倍的鉅款。（示意圖／翻攝Pexels）

[NOWnews今日新聞] 智利一家食品大廠曾發生一起重大疏失，導致1名月薪才約新台幣1.6萬元的員工，一次性收到約330倍的薪資，公司提告竊盜罪，卻在歷經3年的訴訟後得到敗訴結果。

綜合《太陽報》等外媒報導，這起事件發生在2022年5月，智利食品大廠「Dan Consorcio Industrial」1名男員工，發現自己收到一筆1億6500萬披索（約新台幣510萬元）的鉅款，即便一開始同意退還款項，卻在3天後遞出辭呈消失，公司氣炸提告。

結果近日，聖地牙哥法官卻裁定雇主敗訴，理由是該員工並非竊盜，而是「未經授權收取」，不構成刑事犯罪，意即這不是法院可以起訴的犯罪行為，該男有權保留這筆錢。

想當然，該公司並不服判決結果，揚言將採取一切可能法律途徑，申請撤銷判決、追回款項。

