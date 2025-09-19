哥倫比亞批美國軍事部署 斥讓拉美陷入不安

（法新社波哥大19日電） 美國在拉丁美洲最長久的盟友之一哥倫比亞，今天嚴厲批評美國在加勒比海的「過度」軍事存在，稱這讓整個拉丁美洲陷入不穩定。

哥倫比亞外交部長維拉維森修（Rosa Villavicencio）向法新社表示，美國在委內瑞拉外海部署數艘軍艦是「不成比例」的行為，而美國威脅將發動軍事干預，已讓整個地區感到不安。

她說：「委內瑞拉當然感到擔憂，整個區域也同樣擔心可能發生的干預。在這個區域出現如此過度的軍事存在是不合理的。」

美國總統川普（Donald Trump）聲稱，調派多艘海軍軍艦、一艘潛艦與一個F-35戰鬥機中隊，是為了打擊毒品交易，但哥倫比亞最高階外交官員嚴正駁斥這番說法。

維拉維森修堅稱，這「與打擊毒品走私無關」，呼應外界對美國可能攻擊委內瑞拉、甚至推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的擔憂。