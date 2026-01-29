哥倫比亞發生墜機事件 機上15人全數罹難

（法新社波哥大28日電） 哥倫比亞民航局表示，一架載有15人的飛機今天在鄰近委內瑞拉邊界地區墜毀，機上乘客與機組人員全數罹難，當中包括1名國會議員。

這架由國營航空公司沙提納（Satena）營運的飛機，從邊境城市古庫塔（Cucuta）起飛，排定23分鐘後降落在不遠的歐康納（Ocana），但在降落前不久就與塔台失去聯繫。

機上共有13名乘客和2名機組員。民航局官員向法新社表示：「無人生還。」

古庫塔地區地勢多山、天氣多變，並有大片區域由哥國最大游擊組織「全國解放軍」（ELN）控制。

廣告 廣告

政府已調派空軍協助搜索飛機並尋獲罹難者遺體。

據傳1名國會議員與1名立法候選人也在機上。

當地議員卡利優（Wilmer Carrillo）表示：「我們這起空難讓人憂心的消息…我的同事昆特羅（Diogenes Quintero）、薩塞度（Carlos Salcedo）以及他們的團隊就在這架飛機上。」

昆特羅是哥國眾議院議員，薩塞度則是投入下屆選舉的參選人。

失事機型為美國豪客比奇1900（Beechcraft 1900）雙螺旋槳飛機。

當地行政首長告訴地方媒體指出，目前已尋獲7具遺體。