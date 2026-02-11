哥倫比亞議員遭綁成功獲救 總統驚傳逃過暗殺

（法新社波哥大10日電） 哥倫比亞1位參議員在遭綁架後今天成功獲救，同日該國總統也通報有人密謀對他不利。

53歲、屬納薩原住民（Nasa Indigenous）族群的參議員奎爾克（Aida Quilcue），在考卡省（Cauca）住家遭不明人士帶走。這個地區衝突不斷、盛產古柯，大部分區域由前游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）殘餘勢力掌控。

奎爾克團隊在社群平台X發文指出，有人在路上發現她空無一人的座車後，一群原住民人士於數小時之後成功救出肉票。

根據國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）公布的影片，奎爾克含淚表示自己已「安全無事」；畫面也可見她被哥軍反綁架部隊人員帶上裝甲車。

奎爾克尚未獲救時，總統裴卓（Gustavo Petro）曾警告綁匪，若不放人就將「跨越紅線」。

另一方面，裴卓今天稱自己同樣遭到鎖定，並表示在警告毒梟密謀對其不利數月後，他剛躲過一場暗殺。

他透露，昨晚，他搭乘直升機原要飛往某個加勒比海岸的目的地，但因傳出有人「準備開槍」而未能按計畫降落。「我們只好飛往公海，盤旋了4小時，最後降落在非預定地點才逃過一劫」。