最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
哥倫比亞軍方：空襲販毒游擊隊 擊斃19人
（法新社波哥大11日電） 哥倫比亞軍方高層今天透露，針對一個販毒游擊隊展開致命攻勢，並表示在哥倫比亞亞馬遜地區進行的空襲擊斃19名武裝分子。
這次空襲針對已脫離哥倫比亞革命軍（FARC）的異議分裂組織，發生在哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）因被控不願打擊武裝古柯鹼販運集團，而面臨選前批評與美國制裁之際。
哥倫比亞武裝部隊總司令庫比德斯（Francisco Cubides）表示，這次空襲發生在「11月10日黎明」，造成「19名恐怖分子死亡」，另有一人被俘，並繳獲軍事裝備。
他表示，這次空襲是對叛軍「迫在眉睫」的軍事目標攻擊所作出的回應。
裴卓表示，在和平談判破局後，他下令對由該國頭號通緝犯、綽號摩迪斯科（Ivan Mordisco）的武裝分子所領導的組織進行「轟炸和軍事剿滅」。
摩迪斯科領導中央參謀本部（Central General Staff），這是拒絕與哥倫比亞政府簽署2016年和平協議的一個派系。
根據專家，自哥倫比亞革命軍解除武裝以來，中央參謀本部勢力逐漸壯大，並透過販毒、勒索及非法採礦在偏遠地區擴張影響力。
美國10月對哥倫比亞左派總統及其妻子、兒子和一名高級幕僚實施史無前例的制裁，指控他們助長毒品集團活動。
其他人也在看
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中國博士生涉向境外提供涉密地圖及軍事資料 被判監 15 年並沒收財產︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國家保密局近日發文，內地一名博士生因向境外人員提供涉密地圖及軍事目標資料，被法院裁定為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判監 15 年，並被剝奪政治權利 5 年及沒收個人財產 5 萬元。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
拉菲亞至少唞1個月
【Now Sports】車路士中場拉菲亞因股四頭肌受傷，BBC預計他至少缺陣1個月。拉菲亞（Romeo Lavia）自加盟車路士以來，一直受傷患困擾。此子在球隊上周中歐聯作客卡拉巴克賽和2:2之役，開賽僅4分鐘即因傷被迫退下火線。那場比賽，只是他自世界冠軍球會盃受傷後，復出所進行的第4場比賽，是典型的傷追人。拉菲亞於兩年前以5300萬鎊的轉會費，由修咸頓轉投車路士，據報他當時拒絕利物浦的邀請。在這兩年半期間，僅為車仔上陣29場，而缺席多達88場比賽。車仔在上周六以3:0大勝狼隊後，目前在英超積分榜排第3位，拉菲亞至少缺陣1個月，意味將錯過歐聯鬥巴塞隆拿，以及聯賽大戰阿仙奴等比賽。now.com 體育 ・ 1 天前
敘利亞將加入全球反伊斯蘭國聯盟
（法新社華盛頓10日電） 敘利亞總統夏拉今天在白宮與美國總統川普舉行歷史性會談後，美國一名官員表示，敘利亞將加入全球反伊斯蘭國聯盟。一名美國高階官員說：「這次訪問期間，敘利亞宣布將加入『全球反制伊斯蘭國聯盟」（Global Coalition to Defeat ISIS）』，成為第90個成員，並將與美國合作，消滅伊斯蘭國殘餘勢力，阻止外籍戰士流動。」法新社 ・ 15 小時前
英超 ｜高普拍片向哥帥致敬 祝賀千場里程碑 乘機亦要抽下水
在現代足球，鮮有競爭能如哥迪奧拿與高普之間這般精彩及持久，兩位教練之間既激烈又互相尊重的對抗，幾乎定義了過去十五年間的英格蘭及歐洲足球格局。高普拍片向老對手致敬。Yahoo 體育 ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 21 小時前
美股日誌｜道指破頂納指反跌 AI股續受壓
美股走勢各異，道瓊斯指數急升近560點，再上試48,000點關口，收市創歷史新高，納斯達克指數受英偉達拖累，下跌收場。美國政府重開再進一步，利好市場情緒，不過AI相關股份繼續受壓，限制大市升幅。美國經濟數據疲弱，美元轉弱。Yahoo財經 ・ 3 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜港澳平：「沒有必贏更無躺贏」 政府派2萬元予長者中心接送投票｜Yahoo
立法會換屆選舉下月 7 日投票，港澳辦發表「港澳平」 署名文章，指今次選舉「競爭激烈程度顯著提升」，形容選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。文章並指，候選人要以政綱論高低，以能力決勝負，強調要堅決摒棄「山頭」「圈子」等陋習積弊。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
TAA又冇正選 沙比：等國際賽後……
【Now Sports】皇家馬德里周日對華歷簡奴一役，阿歷山大阿奴再被放在後備席，而教練沙比阿朗素賽後也為此作了解釋。賽前有傳阿歷山大阿奴（Trent Alexander-Arnold）可望在周日西甲得到正選機會，但沙比阿朗素最終還是沒有讓這名傷癒不久的右閘擔正，而是寧願繼續用費達歷高華維迪在此位置客串：「TAA受傷後需要更多時間恢復，國際比賽日結束後，我相信他將能夠為接下來的比賽，做好充份的準備。」今場比賽，皇家馬德里只能與華歷簡奴互交白卷，連同上周二在歐聯敗給利物浦，沙比阿朗素否認球隊因此陷入危機：「我們早知道作客華歷簡奴不易，他們會帶你進入非常快的節奏。同時，我們也清楚自己的處境，現在希望比賽的心態能保持穩定，而我關心的是如何繼續成長、進步，然後以積極及建設性的方式自我反省。」「現在才11月，路還很長，聯賽是一場一場地打......我們必須對自己有很高的要求，但也要保持冷靜。」沙比補充。now.com 體育 ・ 1 天前
尹錫悅再被起訴 疑借軍事挑釁北韓製造危機 羈押三個月收約 350 萬港元監獄存款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓特別檢察官今日（10 日）宣布，前總統尹錫悅被追加起訴，罪名包括「一般利敵」及濫用職權，指他在任內與軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓發動攻擊，藉以為宣布戒嚴提供藉口。Yahoo新聞 ・ 1 天前
秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo
秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 15 厘米的刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中國擬出手限制美軍取得稀土？仿照美國VEU系統優化出口系統
中國擬透過「經認證最終使用者」（VEU）系統，加速稀土及其他受限材料對美國的出口，同時排除與美國軍方有關聯的公司。此舉旨在兼顧出口承諾與國家安全。鉅亨網 ・ 17 小時前