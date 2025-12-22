葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
哥倫比亞：18名士兵執行反游擊行動時遭綁架
（法新社波哥大21日電） 哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，18名哥倫比亞軍人在執行針對游擊組織「全國解放軍」（ELN）的行動中遭到綁架。
桑傑士在社群平台X發文寫道，這些士兵被「近200人包圍，並被強行帶往（喬可省）一處原住民保留地」。
桑傑士譴責士兵遭綁架事件，並表示限制軍方行動將讓當地社區面臨「嚴重風險」。
喬可省（Choco Department）位於哥倫比亞西北部，鄰近巴拿馬邊界。
全國解放軍是受到古巴革命啟發，在1964年成立，是美洲現存歷史最久的游擊組織。
該組織控制哥倫比亞重要毒品生產地區，而哥倫比亞正因犯罪集團賺取販毒、勒索、非法採礦等利益，面臨十年來最嚴重的安全危機。
