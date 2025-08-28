天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
哥國總統參選人遭槍擊身亡 凶手判少年監獄服刑7年
（法新社波哥大27日電） 哥倫比亞總統參選人烏力貝（Miguel Uribe）6月在造勢場合中遭到槍擊，本月因傷重去世。今天法院判處開槍的15歲少年7年徒刑，需在少年矯正機構服刑。
檢方指出，這名少年因謀殺未遂與非法持有武器等罪名遭定罪，將在專門設施接受管束，期間喪失人身自由。
由於哥倫比亞法律不允許未成年被告已接受指控後更改罪名，這名少年是被控謀殺未遂與非法持有武器，而非謀殺罪。
今年39歲的烏力貝是反對派議員，他在波哥大一家重症加護病房接受多次手術後，8月11日因腦出血去世。
這起攻擊讓人憶起哥國政治暴力最黑暗的20世紀下半葉，當時曾有5名總統候選人遭槍殺。
影片顯示，烏力貝6月7日在波哥大一個工人社區發言時，現場突然槍聲大作，血跡斑斑的烏力貝倒地，數百名支持者一陣尖叫。
行凶少年共開槍3次，其中2次擊中烏力貝頭部，安全人員開槍並逮捕少年後，整起事件才告結束。目前與這起攻擊有關的5名成人已遭逮捕，並以加重謀殺罪起訴。
警方也指出，已解散的哥倫比亞革命軍（FARC）中的反對派系可能與此次刺殺有關。
檢方發言人表示，這名少年在年滿18歲後，將不會被轉移至成人監獄。
哥倫比亞最近幾週發生2起游擊隊襲擊事件，造成19人死亡，其中在卡利（Cali）發生的卡車炸彈攻擊造成6人死亡，而在安迪奧奎亞省（Antioquia）的阿馬爾菲（Amalfi），一架參與緝毒的警方直升機被無人機擊落，13名警員死亡。
