哥國軍事行動釀7未成年人喪生 引發關注
（法新社波哥大15日電） 哥倫比亞國家監察專員辦公室負責人馬林（Iris Marin）今天表示，哥國軍方本週在南部亞馬遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。
馬林向媒體表示，這項由總統裴卓（Gustavo Petro）下令、且是在美國施壓打擊販毒背景下進行的行動中，「有6名遭到強迫徵招的未成年受害者喪生」。
她隨後將死亡人數修正為7人，包括4女3男，全都未滿20歲。
哥國軍方11日宣布，他們於10日清晨在亞馬遜地區發動空襲，擊斃前哥倫比亞革命軍（FARC）分裂團體的19名成員。
軍方同時通報，轟炸行動後從叛軍手中「救出」3名未成年人。
此外，哥國國防部消息人士昨天告訴法新社，軍方在靠近委內瑞拉邊境的阿勞卡省（Arauca）發動空襲，擊斃9名疑似游擊隊員。
這些行動都是裴卓加強打擊涉毒武裝團體的一環。此前，美國總統川普（Donald Trump）指控裴卓不積極打擊毒品，對他施加巨大壓力。
