哥斯大黎加全國大選前夕 破獲刺殺總統陰謀

（法新社聖約瑟13日電） 哥斯大黎加政府今天表示，在全國大選即將舉行之際，破獲了一樁暗殺總統查維斯（Rodrigo Chaves）的陰謀。查維斯所屬的右翼政黨被看好將在大選中獲勝。

哥斯大黎加的情報安全局（DIS）局長托雷斯（Jorge Torres）指出，一名「機密消息人士」向情報安全局通報，有人付錢雇用殺手暗殺查維斯。

總檢察長狄亞士（Carlo Diaz）向媒體表示，一名女性犯嫌遭到調查，並稱她在「社群媒體上十分活躍」，但沒有提供更多細節。

哥斯大黎加將於2月1日舉行總統及國會選舉。他說，目前沒有證據顯示此案與大選有關。

查維斯在國內廣受人民愛戴，但依憲法不得尋求連續第2個任期，因此他支持前部長費南德茲（Laura Fernandez）接棒參選。

費南德茲在民調中保持領先，她競選時主打嚴厲打擊毒品販運者。毒販被視為導致哥斯大黎加暴力事件激增的主因。

反對派團體已警告，鄰國薩爾瓦多的鐵腕總統布格磊（Nayib Bukele）可能會干預選舉，他今天展開對哥斯大黎加的國是訪問，預計明天將為一座新建的大型監獄主持奠基儀式，這座監獄是仿照薩爾瓦多嚴苛的「反恐怖主義監禁中心」（Terrorism Confinement Center, CECOT）打造。

布格磊發起掃黑行動打擊犯罪集團，目前有數以千計的年輕人未經起訴便遭關押於CECOT。去年，數名從美國被驅逐至CECOT的委內瑞拉人，在獲釋時聲稱他們曾遭受酷刑。