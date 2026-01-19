曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
哥斯拉-0.0定檔2026年11月！ 山崎貴早退卡梅隆片場趕拍！
現在證實製作中，這小插曲讓人會心一笑。《哥斯拉-1.0》2023年全球上映，講戰後日本對抗怪獸的故事，黑白版視效獲贊，票房破1億美元，創日本電影在美紀錄，還奪2024年第96屆奧斯卡最佳視覺特效獎，山崎貴成首位獲獎日導。據東寶映畫透露，《-0.0》劇情或探哥斯拉起源，視效用最新CGI，預算更高。
山崎貴在哥斯拉節2025活動宣布續拍時，說想延續-1.0精神，探人類與怪物共存。網上熱議，有人猜「-0.0意味零點前混亂」，有人調侃「卡梅隆片場早退太逗」。
這片檔期卡在奧斯卡提名前，有望角逐2027年第99屆最佳視效獎，續寫歷史。哥斯拉系列從1954年首部到現在70多部，這續作像經典致敬，粉絲拭目以待。
總之，這哥斯拉續集像怪物覺醒，提醒日本電影視效強大，值得期待。
Japhub小編有話說
哈哈，山崎貴早退趕拍哥斯拉，這敬業太有梗！你猜劇情怎麼接？留言腦洞，我們一起預測奧斯卡續抱獎，期待視效狂潮～
