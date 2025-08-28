參與「哥爾夫樂童行」計劃的多個家庭，在粉嶺球場共享家庭樂。(香港哥爾夫球會提供)

香港哥爾夫球會與樂群社會服務處(樂群)合作推動的「哥爾夫樂童行–家庭支援計劃」至今已邁入第四年，累計協助近2,000戶基層家庭，適逢在「領展香港高爾夫球公開賽」及全運會高球項目前夕，多個受惠家庭獲邀到粉嶺球場，親身體驗高球運動的魅力。

樂群總幹事： 創造改變契機

計劃除了向有需要的學童提供現金津貼，還會舉辦高球體驗活動、培訓課程及師友計劃。樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，樂群社會服務處總幹事黃萬成指出，基層學童普遍面臨資源匱乏問題，特殊學習需要學童的家庭壓力更大。計劃不僅提供經濟支援，更為孩子開拓視野，創造改變契機。

黃萬成說：「許多孩子從未想過能進入國際級球場，高爾夫講求專注與禮儀，有助改善專注力不足的情況，也對小朋友的身心靈發展尤為有益。」

家長：冀小朋友發掘潛能

參加家庭則在專業教練指導下學習揮桿技巧，並參觀球場蝴蝶園。有首次與小朋友踏足球場的家長表示，平日接觸高球的機會不多，今次能親身體驗實在難得，希望讓小朋友多嘗試不同運動，發掘潛能。

香港哥爾夫球會會長郭永亮強調，將繼續透過高球推動社會共融，讓更多市民體驗這項運動的樂趣。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/-哥爾夫樂童行-4年惠2000家庭-基層學童粉嶺球場揮桿開眼界/593802?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral