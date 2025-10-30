哥連法奴自爆當年拍戲狂NG搞到湯告魯斯勁嬲

【on.cc東網專訊】愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）與陳法拉合演的新片《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）昨日正式上架，而前日他亮相名嘴Stephen Colbert的清談節目受訪宣傳，期間他提到23年前與荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）合作時的不愉快往事。

當年他們一同參演由美國導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的科幻鉅製《未來報告》（Minority Report），哥連當時愛夜蒲就算開工前都會喪蒲至天光，他憶述當年因愛蒲而出事，他說：「我睇佢哋（湯與史匹堡）嘅作品長大，湯告魯斯嘅影片《壯志凌雲》（Top Gun）與《乖仔也瘋狂》（Risky Business）陪伴我成長，仲有史提芬史匹堡與配樂家約翰威廉斯（John Williams ）嘅電影養大我，但那一日5月31日係我生日。我哋開工拍攝。縱使係一套1.2億美元製作費嘅電影，我竟然懇求劇組唔好要我生日開工。我當時係邊個呀，當然唔會騷我。」

廣告 廣告

哥連表示當時是「06通告」司機接他到片場開工，但他之前一晚去蒲，搞到起身時候已是6點10分，到了片場後他飲了幾杯「回魂酒」後開工，怎料卻讀不出對白，結果共NG了46次，搞到對手「靚佬湯」好唔高興。他表示「靚佬湯」向來都是有充足準備，所以搞到他要記熟對白而大為緊張。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】