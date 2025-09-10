哮喘病人依賴類固醇副作用纏身 港大團隊跨專科分析病情 配對生物製劑改善治療效果︱Yahoo

優才書院教員北上教學照片曝光
【Yahoo健康】哮喘是全球常見的慢性呼吸道疾病，估計有數億人正受其困擾。在香港，約有 5% 的成人及長者患有哮喘。雖然大部分患者可以透過吸入藥物控制病情，但當中再有 5%屬於嚴重哮喘病患，他們在接受傳統的治療後，病情仍難以穩定。哮喘反覆發作，不僅增加住院風險，也嚴重影響患者的日常生活。
香港大學醫學院團隊嘗試透過分析生物標記與臨床特徵，以辨識不同的哮喘類型，從而制定個人化的治療方案，減少依靠類固醇等副作用嚴重的藥物。有患者本身因藥物副作用出現骨折、胃潰瘍等，在參與計劃後情況有所好轉，更可減少住院。
病患長期服類固醇 出現骨質疏鬆等副作用
現年 31 歲的 Alfred，自小受嚴重哮喘影響，多年來病情反覆，曾多次因哮喘發作入院。他長期需要口服類固醇控制病情，因此出現骨質疏鬆、骨折和胃潰瘍等副作用，甚至因免疫力受抑制，需要定期接受靜脈注射免疫球蛋白（IVIg）治療。
港大臨床醫學學院內科學系臨床助理教授李曦表示，嚴重的哮喘患者，假如病情控制不佳、頻繁發作，最嚴重的情況可以致死，因此不能掉以輕心。
Alfred 後來獲轉介由港大跨專科團隊跟進，經分析後確診為「非第二型哮喘 (T2-low)」，並獲處方新型生物製劑。治療兩星期後，他氣促和哮喘發作的次數均有所減少，不用再如以前般頻繁覆診，目前亦未出現藥物副作用。
李曦解釋，由於 Alfred 患有複雜性哮喘，並因過度使用免疫抑制劑，出現免疫功能不全的併發症，因此他的治療，需要免疫及過敏科和呼吸系統科的參與。他續指，一般情況下，跨專科團隊會由免疫及過敏科專科醫生，聯同其他專科的醫生組成，具體專科會視乎個別病人的情況而定，可包括呼吸系統科、皮膚科、耳鼻喉科等。
配對個人化生物製劑
香港大學內科學系榮譽臨床助理教授蔣嘉欣表示，傳統哮喘治療，以吸入性類固醇及支氣管擴張劑為主，但對部分嚴重患者未必有效。隨著精準醫療發展，醫生現時可透過檢測生物標記，如嗜酸性粒細胞 EOS、呼出氣一氧化氮 FeNO、免疫球蛋白 E IgE 等，來判斷哮喘的炎症類型，再配對個人化生物製劑治療。
蔣嘉欣表示，精準治療的好處，不僅能減少急性發作，亦可降低對口服類固醇的依賴，改善病情控制和生活質素。
李曦則指，雖然治療哮喘的生物製劑已沿用數年，但在大多數情況下，治療只單純針對哮喘，沒有在跨專科框架下，考慮病人的整體過敏背景。因此這個計劃，期望能以整體治療的方式，針對處理多種過敏性疾病。
公私營病人均可轉介參與計劃
目前計劃仍在試驗階段，不論公營或私營醫療的病人，都可透過轉介參與計劃。李曦稱，嚴重哮喘患者往往歷經多次治療失敗及反覆入院，甚至需長期依賴類固醇，增加死亡風險與副作用負擔，期望相關的跨專科服務，可集中處理與炎症相關的複雜個案，讓患者獲得更全面的支援。
