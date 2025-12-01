哲學家李天命逝世 享年80歲 一生致力推廣嚴謹思考藝術︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港知名哲學家、作家李天命 10 月 26 日離世，終年 80 歲。李天命早年於香港中文大學哲學系任教，以嚴謹的邏輯思維和深入淺出的語理分析見稱，對本港哲學教育和社會思想影響深遠。

中大哲學系擔任講師長達 30 年

中文大學證實死訊，對李天命的離世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。李天命先生早年畢業於中大哲學系，隨後前往北美深造，獲得芝加哥大學博士學位。自 1975 年起，李天命便返回母校任教，於中大哲學系擔任講師長達 30 年，直至 2005 年光榮退休。

中大讚揚，李天命在邏輯學、思辯及分析哲學方面有深厚造詣，以思維鋒利、辭辯縱橫見稱，每次開講都吸引大批學生，啟發了無數後學，是哲學界的一代名宿。中大又指，李天命畢生致力推廣「思考方法」，著作豐富，包括《李天命的思考藝術》、《哲道行者》、《語理分析的思考方法》等，形容這些著作內容深入淺出，不僅受到學術界的高度重視，更為廣大讀者開啟了智慧之門，對華人社會的理性啟蒙貢獻巨大。

著作甚豐 《李天命的思考藝術》為代表作

李天命 1945 年出生於香港的九龍城，1968 年畢業於中大哲學系，後赴美芝加哥大學深造，並在 1975 年獲博士學位，返港後在中大任教約 30 年，致力推廣哲學思考方法，專研分析哲學及邏輯實證主義，2005 年自哲學系講師職位退休，被學生及學界視為本地思考方法學的權威之一。

他生前關注「思、生、死」等人生重大課題，強調思考的清晰與嚴謹是面對人生問題的基礎，亦曾多次在公開講座與報章專欄中分享其哲學見解。李天命的思想和著作，長久以來成為本地學術圈及通識教育的重要參考。

李天命著作甚豐，其中《李天命的思考藝術》集結其語理分析、謬誤剖析及與宗教論戰的文章，被視為入門其思考方法的代表作品，也是其最暢銷著作之一。

其他重要作品包括《語理分析的思考方法》、《破惘》、《從思考到思考之上》、《哲道行者》、《存在與反思》、《思考與人生》及《殺悶思維》等，他把其中多部作品統攝為「哲道十四闋」，作為一套貫通思考方法與人生哲學的系列工程，影響了一代又一代的香港哲學界學者及學術研究。