年末最值得期待的唇彩清單！YSL「煙管唇膏」、GA「持色水唇紗」全上榜！
年末彩妝圈最熱鬧的，永遠少不了唇彩！從質地進化、色調重新定義，到品牌各自端出的壓箱話題，今年年底的唇彩新品不只是換包裝，而是真正把「妝感體驗」往前推了一大步。無論你偏好輕盈裸感、霧而不乾，還是一抹就有態度的高級色，這一波新品都很值得關注。
Armani Beauty率先帶來話題度最高的#持色水唇紗-奢華柔紗訂製唇露，靈感取自高訂秀場的烏干紗質感，將空氣感、透薄度與霧面妝效結合成全新唇彩形式。採用厲害的「一滴水轉紗」科技，上唇後質地會從水感迅速轉化為細緻柔霧薄膜，搭配上將柔霧色調包裹在保濕油中的「24H微研持色工藝」，輕盈服貼、不顯唇紋，卻又同時保有漂亮顯色度；色選並以高級裸紗為核心，從溫柔粉棕、岩石沙色到經典紅調，每一色都像是為亞洲膚色精心校準，淡擦自然、疊擦有氣場，讓霧感不再等於厚重。
隨著新品上市，Armani也同步啟動多重限定活動！從MOMO官方旗艦館搶先於12/22-12/31首賣，到全台百貨專櫃與官網陸續登場，購買指定水唇紗唇露即可獲得精巧版贈禮或專屬體驗組合，更結合影城聯名活動，讓唇彩話題延伸進生活場景，憑看電影發票即可兌換多重好禮。這次不只是推出新唇彩，而是完整打造一場屬於「水唇紗」的年末登場儀式。
YSL Beauty將在2026年1/1推出全新「奢華煙管柔霧唇膏」，這次品牌將經典的時裝語彙轉化為唇妝表現，靈感回溯1966年顛覆時代的「LE SMOKING」煙管褲裝精神，以俐落線條與自信姿態為核心，打造兼具張力與精緻度的霧面唇彩。高達67%保養成分的滑順質地主打觸唇即融，妝效細緻貼合、不顯乾紋，同時維持高飽和度表現，讓霧面唇膏在舒適度與顯色力之間取得平衡。
在外型設計上，煙管系列同樣充滿辨識度！霧面黑管搭配金色CASSANDRE LOGO，線條俐落、質感沈穩，拿在手上就像精品配件；唇膏斜角設計讓描繪唇形更俐落，也讓整體使用體驗更精準，從視覺到手感都延續YSL一貫的高端風格。
M·A·C近期因全新全球品牌大使MEOVV成員ELLA形象照曝光，再度掀起討論，照片一釋出就有不少粉絲在社群追問「她唇上擦的是哪一支」？答案正是品牌全新推出的 Powder Kiss輕親雲霧保濕唇膏，是一款輕盈保濕的柔霧唇膏，可呈現出像濾鏡般的修飾效果，讓雙唇看起來更有立體度卻不厚重，隨手一抹就能完成不費力的好狀態，也難怪會成為粉絲私訊與留言區的熱搜關鍵字。
