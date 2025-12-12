精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【12月唇彩新品】嬌蘭丹寧唇殼太高級！蘭蔻90週年限定爆紅色、RMK春季水光奶唇提前登場！
年底唇彩新品直接強度開滿！本月三大品牌一次端出完全不同路線的話題色：嬌蘭以「高訂丹寧外殼」搶佔視線，蘭蔻90週年限定霧唇則靠紅棕調再次掀起收藏潮，而RMK的2026春季系列更提前亮相，主打「水光・裸感」的新色系，從奶光裸棕到玫瑰水感通通超實擦。以下一口氣看完三大品牌最值得收的重點。
嬌蘭：高訂丹寧唇殼＋全新ROUGE G唇色，美到像精品收藏品！
嬌蘭這季把高訂語言玩到極致，全新的ROUGE G緹花丹寧系列直接把再生丹寧放進唇膏殼裡，粉色、藍色、紅色通通以精緻布料呈現，拿在手上就是一支精品！搭配的限定色唇膏從淡粉裸調到深邃紅棕都有，質地飽和又不挑膚，日常擦也能顯得很高級。整體質感既很少女又保留成熟的時尚層次，榮登「看到就想買」的唇彩話題款榜單！
蘭蔻：90週年限定絲絨霧唇超強！#09焦糖栗棕、#296璀燦紅棕直接爆款預定
蘭蔻以品牌90週年為主題打造的聖誕限定包裝完全是節慶精品級！這次兩色都是高討論度的霧面紅棕調：#09焦糖栗棕是帶暖感的柔霧紅棕，薄擦自然、厚擦立刻顯白；#296璀燦紅棕微帶金光，氣勢很強卻不會難駕馭。加上唇膏殼換成了迷人的粉色燙金皮革，轉出唇膏還有美到讓人驚呼連連的奧賽時鐘浮雕！有預感會是年底最容易斷貨的限定系列之一。
RMK：春季「Blooming Echoes」唇彩率先曝光！水光唇蜜、持色水感唇釉、柔潤口紅一次更新
RMK 2026春季系列完整以「清透水光」為核心，三款唇彩都偏自然感但非常好看。露光柔潤口紅新增四色：#11赤褐裸、#12玫瑰粉、#13灰褐棕、#EX-05裸米色，全都帶有霧光透亮效果，擦起來像把唇色調亮一階但仍然很乾淨；限定兩色的持色水感唇釉：#EX-11是清新玫瑰水光感，薄擦就像天生好氣色、#EX-12則是很特別的深玫瑰棕，搭清淡眼妝超顯質感；透光唇蜜這次推出的#EX-05裸米新色像晨露一樣透明，單擦顯清新光澤、疊擦又能柔霧唇變得更立體，是整個系列最百搭的神色。整體走向都是「柔光＋薄透＋提升唇形」，非常適合冬春換季使用。
