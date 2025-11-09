iHerb雙11優惠全網限時74折
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《繁花》導演王家衛及編劇秦雯近日被外洩的一段私密錄音檔有關，事關後者也擔任《愛》劇編劇，負面聲浪拖累該劇暫時無法播出。
外洩的錄音檔內，疑似王家衛與秦雯等揶揄唐嫣「很裝的人」，又指劉詩詩很在意劇集《流金歲月》原著台詞被寫到倪妮身上等等，一唱一和內容讓網民直呼超毀三觀。更甚的是，疑似秦雯與助理更自爆因事曾被抓進派出所，最終由「朋友的小弟」救出來，單靠人脈便可逃出法網置身事外，語氣充滿炫耀意味兼完全沒有悔意，雖未知是否屬實但已引起負評不絕。
不少網民直指因一個幕後工作人員拖累劇集未能順利推出，忍不住替趙又廷及唐嫣不值及慨嘆他們「霉運到家」。而劇中「特邀演出」的馮紹峰近日忙於為電影《日掛中天》宣傳，路演期間被讚狀態不錯成功回春，席間他以「辛芷蕾的朋友」來介紹自己，搞到身邊的辛芷蕾大感靦覥，但現場觀眾卻被他逗樂，笑聲響遍現場。

