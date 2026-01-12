唐朝貴婦墓葬揭示 7 世紀貿易網絡新知識

考古學家最近在中國唐朝的貴族女性墓葬中發現了重要的歷史資料，這個時期被譽為中國的「黃金時代」。根據陝西省考古研究所的報告，這次發掘的工作在 2022 年至 2024 年間進行，位於西安的佳里村，考古隊一共挖掘了多座古墓。其中一座軍官妻子的墓葬特別引人注目，因為其隨葬品極為豐富，展現了當時的財富與文化。

這座墓葬的發掘時間清晰，為公元 698 年 5 月 17 日，考古學家因此能夠確認這位名叫馬三娘的貴族女性的身份及其去世的時間和地點。墓中出土了用金銀製作的精緻美容工具包，以及 19 枚保存完好的波斯硬幣。波斯硬幣的出現反映了這位貴族女性的墓葬在歷史上的吸引力，因為墓內的工藝品融合了本土和外來風格，為研究唐朝的貿易網絡和文化交流提供了豐富的視角。

考古學家共發現了 19 件青銅、鐵、石材，尤其是金銀製品，這些文物支持了唐朝是中國歷史上以繁榮、穩定和文化繁榮而聞名的精緻王朝的說法。根據《歷史博客》的報導，馬三娘的墓中包含了精美的個人用品，例如她的洗漱包，幾乎可視為藝術品，因她當時是一位宮廷女性。

她的隨葬品中還包括一面裝飾有花鳥圖案的青銅八角鏡、一根金髮針以及一把金梳，展示了精緻的細工與金銀絲工藝。銀製品中有一個三足罐和一個設計奇特的銀酒杯，上面刻有葡萄與忍冬的圖案，這些設計明顯受到了絲綢之路西部地區的影響。這些元素展示了西方圖像對中國工藝的影響，正如《歷史博客》所述，唐朝社會因絲綢之路的存在而變得國際化和多元化。

根據主導研究的學者之一，這座墓葬提供了「唐朝文化互動和國際貿易的重要實物證據」。這些發現鞏固了唐朝作為中世紀最具聯繫的帝國之一的地位，影響了生活在這個「黃金時代」的個體所持有的最親密物品。據《考古新聞》報導，馬三娘在入葬時還隨身攜帶了約 1,000 銀兩的開元通寶，以備不時之需，這也為這位貴族女性的生活增添了幾分趣味。

