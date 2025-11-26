小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
唐澤壽明退所開公司要搞事？ 62歲保時捷載老婆還不服老！
唐澤壽明退所開公司要搞事？ 62歲保時捷載老婆還不服老！
90年代電視根本被他承包
那時候打開電視隨便就是他！《東京愛情故事》演永尾完治，溫柔又帶點壞，妹子直接淪陷；《利家與松》扛大河劇男主角，收視爆到飛；
最猛還是2003年《白色巨塔》的財前五郎，那個眼神現在拿來當迷因都還是神級。
醫療劇、懸疑片從來沒翻車
這男人挑劇本超準！2018年《癌滅陷阱》跟渡部篤郎他們組鐵三角，演得讓人又怕又想看；《非自然死亡》客串法醫，幾句話就把氣氛拉滿。
電影也玩很大，《20世紀少年》三部曲演假面軍團長，神秘到讓人起雞皮。
娶了山口智子之後直接陪老婆隱居
1995年跟《純ちゃん》女主角山口智子結成夫妻，婚後直接陪老婆放慢腳步16年，工作少到粉絲天天哭「大叔你去哪了」。
兩人沒小孩，但甜到像熱戀，偶爾被拍到牽手逛街，粉絲直接原地尖叫。
2025年直接火力全開
今年他根本沒在客氣！上半年《私人銀行家》演金融大佬，收視穩穩吃；下半年《教練》又要演體育教頭，預告一出大家已經開始舔屏。
10月2日重磅宣布跟山口智子一起年底退研音，明年1月開「TEAM KARASAWA」專搞慈善，名單一出直接嚇傻人。
開保時捷911載老婆去跑慈善
10月4日夫妻倆直接開保時捷911 Carrera 4S去宮城參加東北重建慈善拉力賽，唐澤領隊衝第一，山口姐坐副駕笑到見牙不見眼，
媒體鏡頭追著跑，標題直接下「62歲還這麼會玩，帥到沒天理」。
私底下還有一個唐澤會
據說他私下搞的「唐澤會」已經變成大咖專屬趴，木村拓哉、渡部篤郎全到場，邊喝酒邊聊慈善跟未來合作，網友直接喊「這根本是日本演藝圈的圓桌會議吧」。
雖然沒開社群但熱度從來沒掉
唐澤本人沒X沒IG，但搜他名字永遠在前幾頁。最近慈善賽照片一出，留言區直接淪陷：「保時捷開成這樣我直接舔屏」「財前教授老了還是教授」「TEAM KARASAWA聽起來就很猛」。
老粉還在重溫《白色巨塔》，新粉直接被62歲的體力嚇傻。
現在的他根本雙開外掛
62歲還能同時扛兩部大戲、開車跑慈善、拉老婆開公司、暗地裡組唐澤會，這男人到底幾條命啊？訪談裡他笑說「我只是不想輸給年紀」，粉絲直接回「大叔你已經贏到外太空了好嗎」。
Japhub小編有話說
老實說，唐澤壽明這大叔根本把人生當賽車在開，62歲還能保時捷載老婆跑慈善、退所開公司、拉一票大咖組唐澤會，演起財前教授還是能秒殺螢幕，誰敢說他老？
跟山口智子的低調甜蜜，已經是圈內教科書級別。TEAM KARASAWA明年正式開張，誰知道會丟出什麼王炸？
老娘已經把2026日曆標起來，就等著看這位永遠不服輸的大叔繼續飆速啦～你們猜他下一部會不會直接自己當導演？快留言來賭！🚗
其他人也在看
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
姜文杰宣布太太有喜 秦沛如願以償做爺爺
【on.cc東網專訊】秦沛兒子姜文杰與模特兒太太李泳淇於2022年結婚，3年後終於如願以償，今日（26日）發文宣布太太有喜，更晒出超聲波相，以證秦沛做爺爺，並簡單留言：「1 + 1 = 3 」見二人咀對咀合照，一齊對鏡頭晒出超聲波BB相，場面幸福又感人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 22 小時前
阿Sa 43歲生日宴甜度爆表！小10歲男友貼身陪同 大方談「體重巔峰」：開心最重要
港星阿Sa（蔡卓妍）11月22日迎來43歲生日，生日宴上小10歲的緋聞男友Elvis低調陪伴，被外界視為默認戀情。姊妹淘 ・ 22 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
Zendaya傳被「蜘蛛仔」搞大個肚？！未來外母拍片回應
【on.cc東網專訊】憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角爆紅的英國男星Tom Holland因拍戲而與美國女星Zendaya「戲假情真」撻着，今年1月「蜘蛛仔」被爆與女友求婚成功，而近日Zendaya就懷疑被Tom搞大個肚暗結「蜘蛛B」。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
秦沛大仔姜文杰結婚三年報喜 晒超聲波照宣布太太懷孕：1+1=3
資深藝人秦沛大仔姜文杰現年45歲，於2022年與模特兒李泳淇（Rain）拉埋天窗。今日（26日），兩人於社交平台報喜宣布懷孕喜訊，上載與太太熱吻並手持超聲波照的相片，並配文「1+1=3」宣布懷孕喜訊，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 1 天前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄺玲玲粉絲見面會唱《半斤八両》？不只顏值高，反差萌GL女神可鹽可甜魅力超圈粉
鄺玲玲與Orm這對「泰國GL界神顏CP」，日前在澳門舉行粉絲見面會。偶像們都有特意為粉絲準備表演，有聽過鄺玲玲唱謝安琪的《囍帖街》，也不及她唱《半斤八両》令人意外。鄺玲玲一開口唱「我哋呢班打工仔」，表情與動作都好鬼馬、好投入，令觀眾都覺得「好正」，這反差萌魅力大圈粉！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新任「Dior公主」是她們！鄺玲玲、Orm，泰國GL界神顏CP「LingOrm」正式成為Dior品牌大使
泰國超人氣GL（Girls' Love）組合「LingOrm」（Lingling Sirilak Kwong與Orm Kornnaphat Sethratanapong）正式官宣成為Dior全球品牌大使！Yahoo Style HK ・ 5 小時前