唐澤壽明退所開公司要搞事？ 62歲保時捷載老婆還不服老！

90年代電視根本被他承包

那時候打開電視隨便就是他！《東京愛情故事》演永尾完治，溫柔又帶點壞，妹子直接淪陷；《利家與松》扛大河劇男主角，收視爆到飛；

最猛還是2003年《白色巨塔》的財前五郎，那個眼神現在拿來當迷因都還是神級。

醫療劇、懸疑片從來沒翻車

這男人挑劇本超準！2018年《癌滅陷阱》跟渡部篤郎他們組鐵三角，演得讓人又怕又想看；《非自然死亡》客串法醫，幾句話就把氣氛拉滿。

廣告 廣告

電影也玩很大，《20世紀少年》三部曲演假面軍團長，神秘到讓人起雞皮。

娶了山口智子之後直接陪老婆隱居

1995年跟《純ちゃん》女主角山口智子結成夫妻，婚後直接陪老婆放慢腳步16年，工作少到粉絲天天哭「大叔你去哪了」。

兩人沒小孩，但甜到像熱戀，偶爾被拍到牽手逛街，粉絲直接原地尖叫。

2025年直接火力全開

今年他根本沒在客氣！上半年《私人銀行家》演金融大佬，收視穩穩吃；下半年《教練》又要演體育教頭，預告一出大家已經開始舔屏。

10月2日重磅宣布跟山口智子一起年底退研音，明年1月開「TEAM KARASAWA」專搞慈善，名單一出直接嚇傻人。

開保時捷911載老婆去跑慈善

10月4日夫妻倆直接開保時捷911 Carrera 4S去宮城參加東北重建慈善拉力賽，唐澤領隊衝第一，山口姐坐副駕笑到見牙不見眼，

媒體鏡頭追著跑，標題直接下「62歲還這麼會玩，帥到沒天理」。

私底下還有一個唐澤會

據說他私下搞的「唐澤會」已經變成大咖專屬趴，木村拓哉、渡部篤郎全到場，邊喝酒邊聊慈善跟未來合作，網友直接喊「這根本是日本演藝圈的圓桌會議吧」。

雖然沒開社群但熱度從來沒掉

唐澤本人沒X沒IG，但搜他名字永遠在前幾頁。最近慈善賽照片一出，留言區直接淪陷：「保時捷開成這樣我直接舔屏」「財前教授老了還是教授」「TEAM KARASAWA聽起來就很猛」。

老粉還在重溫《白色巨塔》，新粉直接被62歲的體力嚇傻。

現在的他根本雙開外掛

62歲還能同時扛兩部大戲、開車跑慈善、拉老婆開公司、暗地裡組唐澤會，這男人到底幾條命啊？訪談裡他笑說「我只是不想輸給年紀」，粉絲直接回「大叔你已經贏到外太空了好嗎」。

Japhub小編有話說

老實說，唐澤壽明這大叔根本把人生當賽車在開，62歲還能保時捷載老婆跑慈善、退所開公司、拉一票大咖組唐澤會，演起財前教授還是能秒殺螢幕，誰敢說他老？

跟山口智子的低調甜蜜，已經是圈內教科書級別。TEAM KARASAWA明年正式開張，誰知道會丟出什麼王炸？

老娘已經把2026日曆標起來，就等著看這位永遠不服輸的大叔繼續飆速啦～你們猜他下一部會不會直接自己當導演？快留言來賭！🚗