唐禹哲升呢豪門女婿 傳與混血女友低調完婚

【on.cc東網專訊】台灣男星唐禹哲2023年在內地節目《披荊斬棘的哥哥》中，跟小13歲的混血女友蘇小軒求婚成功，日前終於傳出2人已完成結婚手續的消息，掀起大家熱議。

唐禹哲在求婚成功後，自爆其實早已為人父，跟前任的兒子已十多歲，之後被前任閨蜜踢爆是「負心漢」，透露唐禹哲與前任多年前已舉辦婚宴，並承諾會補辦登記，但一再拖延，讓女方苦等多年，最終等來唐禹哲向蘇小軒求婚的消息。前任閨蜜更指責唐禹哲對孩子不聞不問，甚至不願支付學費，前任獨自辛苦養育。

而去年，唐禹哲與蘇小軒被拍得帶男童出遊，事後他承認2人已育有1子，令不少人都認為他在節目上的求婚只是事後補飛，直指他不負責任，遲遲不肯登記結婚，但亦有人認為女方是擁有頂級家世的白富美，擁有足夠的自由與財力，不需要婚姻形式上的束縛。近日傳出2人已低調完婚的傳聞後，惹來網友展開熱烈討論，不過2人就暫未有作出回應。

