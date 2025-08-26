19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
唐綺陽曝代班心情 沈玉琳白血病全面停工
[NOWnews今日新聞] 資深綜藝天王沈玉琳驚傳罹患白血病，目前正住院治療，所有演藝工作全面停擺，專心養病，過去總以荒謬搞笑形象帶來歡笑的他，如今病倒消息曝光，令粉絲與同業相當不捨，期盼能早日康復再度重返舞台。唐綺陽隨後接下好友的主持棒，近期她親曝代班心情，直言：「陌生又慌張！」
唐綺陽心境分享 天王星式考驗
節目《11點熱吵店》原由Melody主持，沈玉琳加入後形成另類組合。唐綺陽因情義相挺接下代班任務，坦言風格與自己反差極大，但也視為「天王星式的考驗」。她直言，雖然才與沈玉琳合作兩次，他卻因病暫別舞台，讓自己措手不及，甚至懷疑這份學習是否另有深意。
唐綺陽透露，在新的攝影棚錄影，面對不熟悉的來賓，常感到慌張與陌生，錄影間隙甚至冒出「我是誰、我在哪」的恍惚感。她笑言這正是天王星帶來的衝擊，「不由分說，只能硬著頭皮去幹」。這段過程對她而言，既是挑戰，也是突破。
適應新環境的挑戰 努力守住節目
唐綺陽更自曝初期恰逢水逆，狀態時好時壞，連表現都忽冷忽熱，但在水星順行後才逐漸穩定。她感謝電視台與製作單位的支持與信任，承諾會盡全力守住節目，直到玉琳哥康復回歸。她強調，代班的角色就是「守住舞台」，不辜負觀眾與前輩的期待。
沈玉琳血癌病倒前畫面曝！聲音沙啞無力強撐 粉絲心疼：病得不輕
Melody對沈玉琳康復有信心：他向來有擔當 堅強面對不意外！
小禎挺沈玉琳！謝謝他讓演藝圈更團結 避談造型師風波：沒有爆哭
