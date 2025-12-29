焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

姊妹淘

唐綺陽星座運勢／雙魚人氣超旺「告白可成功」！魔羯恐因抱怨傷害感情

李湘文 綜合報導

唐綺陽週報（12/29-1/4）

太陽、金星、火星都在魔羯，正適合除舊佈新，也讓人們有了想要更認真的心態，加上最近可能有很多責任、義務需要完成，所以氛圍會變得比較嚴肅一些。政府機關、高層、大企業如果亂無章法，也會對底下的人造成影響，近期可以多關注。

星期五之前水星都還在射手座，國際情勢、國際貿易等海外事務仍會是話題。星期五水星也進入魔羯，促使人們的思考、溝通方式變得比較嚴肅，做事情更講究步驟，想要成功的意志也更堅定。

廣告

魔羯星群在未來一週漸漸跟木星對分，造成兩組陣營相對，可能有一方比較悲情、一方比較樂觀，或是一方比較嚴肅、一方比較溫和無為，看似一硬一軟互相衝突，但其實兩方都是強勢的，有可能因為互不相讓而引發風波，帶來不安全感。

【累的】

金牛：關係改變需重新適應，感情聚少離多需多聯繫

雙子：期待落空先別失望，感情有壓力適合先分開

巨蟹：外界干擾多須做應變，感情要勇敢說出想法

魔羯：事情全擠在一起，感情因抱怨而影響氣氛

【穩的】

牡羊：應酬聚會佔滿時間，感情來的都不喜歡

天秤：一舉一動成焦點，感情魅力大增吸引目光

射手：細節瑣事要有耐心，感情在職場更有機會

水瓶：需爭取資源壓力大，感情重視價值觀契合

【讚的】

獅子：工作忙碌成果亮眼，感情有魅力卻心思不在

處女：狀況穩定卻迷惘，感情忽然變夯不習慣

天蠍：事情緊接而來，感情因忙碌而疏忽對方

雙魚：能見度高運勢強，感情告白成功人氣旺

延伸閱讀

財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！

2026年運勢全解析！12星座走到人生轉彎點，看你走在哪個人生階段？

親子教育

其他人也在看

BTS隊長RM壓力爆棚致失眠，78小時僅睡一分鐘？5招天然改善失眠方法，擺脫安眠藥助一夜好眠

BTS隊長RM壓力爆棚致失眠，78小時僅睡一分鐘？5招天然改善失眠方法，擺脫安眠藥助一夜好眠

BTS隊長RM金南俊退伍後，在直播中坦言曾因巨大壓力失眠，連續78小時只睡一分鐘，ARMY聽了心碎一地！這位音樂天才扛著軍營任務，還要面對心理重擔，靠安眠藥苦撐一年多，至今仍對睡覺有陰影。今天向大家推介5招超實用天然改善失眠方法，讓你和RM一起甩開失眠魔咒。

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
花500 萬台幣買一個「菜籃」？香奈兒購物籃包拍出天價全網傻眼！

花500 萬台幣買一個「菜籃」？香奈兒購物籃包拍出天價全網傻眼！

原來這款來自香奈兒的「購物籃包」，近日在佳士得拍賣會上以約15.24萬美元成交，換算新台幣逼近500萬元，也刷新了品牌非經典包款的拍賣紀錄，難怪網友第一反應全是：「這不就是菜藍嗎？」但真正讓藏家願意出到這個價位的，從來不是外型可不可愛，而是它背後的時代意義！原來...

styletc ・ 12 小時前
今年冬天的本命香3選：Jo Malone 琥珀與岩薔薇、阿蒂仙之香月下桂語、LOEWE 酒韻香草

今年冬天的本命香3選：Jo Malone 琥珀與岩薔薇、阿蒂仙之香月下桂語、LOEWE 酒韻香草

Jo Malone London「琥珀與岩薔薇」芳醇香水，一噴上身就能感覺到它為夜晚而生的設定！開場帶著微苦的柑橘亮度，像日落尚未完全退場的瞬間，隨後岩薔薇樹脂慢慢展開，琥珀的暖度與香草的柔潤交織在一起，木質調性讓整體線條更沉穩。香氣貼膚後存在感清楚，卻不張揚，是那種不...

styletc ・ 11 小時前
2026 春季眼彩指南：Sisley、SUQQU、RMK 質地不飛粉超服貼，打造名媛級「高質感」深邃眼神

2026 春季眼彩指南：Sisley、SUQQU、RMK 質地不飛粉超服貼，打造名媛級「高質感」深邃眼神

Sisley 植物光燦高訂四色眼影一抹上去真的被驚艷到！它獨家的『粉感轉霜感』技術讓指腹觸碰時是粉，推開後卻像絲緞般貼合眼皮，完全不擔心聖誕派對跳舞後會飛粉飛得滿臉。最貼心的是它加了山茶花油，對於眼周容易乾的人來說，簡直是邊化妝邊保養，妝感高級又舒適。每盤眼影更...

styletc ・ 10 小時前
Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客

Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客

文章來源：Qooah.com Samsung 發佈了新 5G modem(調制解調器)—— Exynos Modem 5410 晶片，該晶片採用 4nm 工藝製程，已經開始進行量產，大概率會在 Galaxy S26 系列手機進行首發。 Exynos 5410 晶片支援 LTE DTC、NB-IoT NTN 以及 NR-NTN 三種衛星網絡技術。 1、NB-IoT NTN技術：可在偏遠地區通過衛星對外共享位置和簡單文本傳輸。 2、LTE DTC：進一步擴展衛星通信能力，可進行語音通話 3、NR-NTN：是一種5G 非地面網絡，可讓普通手機連接衛星。與常規的發短信不同，該技術可以通過衛星進視像通話，傳輸較大的檔案。 傳輸速度方面，Exynos 5410 數據吞吐能力十分驚人，支援 5G NR 雙連接技術，可以同時使用 FR1（Sub-6GHz 頻段）和 FR2（毫米波頻段），從而達到 14.79Gbps 的超快下載速度。 在單獨使用 FR1 頻段時，Exynos 5410 也有著聚合高達 380MHz 的帶寬，擁有最高 11.2Gbps 的數據傳輸速率。 為保證用戶數據安全，Exynos

Qooah.com ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜W酒店極致海鮮主題自助餐 人均$323起歎龍蝦、招牌海味燉湯、招牌花雕醉鮑魚（另有6折再送AIA門票）

自助餐買一送一優惠｜W酒店極致海鮮主題自助餐 人均$323起歎龍蝦、招牌海味燉湯、招牌花雕醉鮑魚（另有6折再送AIA門票）

想約朋友享受一餐高質海鮮自助餐，又想精打細算？香港W酒店KITCHEN最新推出的「極致海鮮」自助餐推出買一送一優惠，另更有6折再加送AIA門票優惠，最平人均只需$323起，就可以歎到龍蝦、雪蟹腳、花雕醉鮑魚，再額外送AIA嘉年華門票，食飽再去玩機動遊戲，行程一條龍安排好！12月29日中午12點記得去KKday入手，準備一日滿滿行程！

Yahoo Food ・ 17 小時前
薑母鴨食譜│薑母鴨配料是重點？想煲完唔苦 關鍵係先白鑊把薑炒乾身

薑母鴨食譜│薑母鴨配料是重點？想煲完唔苦 關鍵係先白鑊把薑炒乾身

大冷天時，台灣人都愛來一鍋薑母鴨來暖暖身，薑母鴨是用麻油薑炒鴨肉，再加藥材煲湯，除了喝湯，鴨肉仍然軟嫩好吃。台灣人一般吃完鴨肉後會再加配料來作火鍋湯底，最後配個拌了麻油的熟麵線便是圓滿配搭。不論麻油雞或薑母鴨也會有用麻油爆香薑的過程，麻油太高溫易煮燶，所以最好先把薑白鑊炒乾身才加麻油去爆，便不會把麻油和薑也弄焦，煲好的薑母鴨便不會苦，即睇如何製作薑母鴨：

Yahoo Food ・ 17 小時前
泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10

泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10

2026春夏四大時裝周（SS26）數據出爐，根據影響者行銷平台Lefty報告，泰星漸露頭角，總Earned Media Value（EMV，賺得媒體價值）高達8000萬美元，成為亞太區最強勢力群體，成功超越韓流偶像，引領品牌APAC策略新風潮。

Yahoo Style HK ・ 18 小時前
超越想象的輕薄「電量怪獸」，HONOR Power 2 真機及規格流出

超越想象的輕薄「電量怪獸」，HONOR Power 2 真機及規格流出

文章來源：Qooah.com 榮耀旗下 WIN系列因全系搭載 10000mAh 青海湖電池而受到關注，智能手機電池容量正式進入「萬級」時代。而繼該系列之後，榮耀又有一款大電池新機為 HONOR Power 2。 根據已有消息，HONOR Power 2 將提供黑色、橙色與白色三種配色。其背部採用了橫向大矩陣鏡頭模組，右側配有條形閃光燈，上方印有「Power」標識。橙色版本的視覺效果與 iPhone 17 Pro 的星宇橙頗為相近，具有較高的外觀辨識度。 規格方面，該機搭載 6.79吋 1.5K LTPS 直屏，處理器選用聯發科天璣8500 Elite，前置鏡頭為 1600萬像素，後置則採用 5000萬主鏡加500萬副鏡的組合。其內置了 10800mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線閃充。 與上一代相比，HONOR Power 2 不僅在電池容量上突破 10000mAh，成為目前電池最大的智能手機，同時還升級採用了金屬中框。儘管電池容量大幅提升，其機身厚度仍控制在 7.98mm，重量為 216g，相比 iPhone 17 Pro Max 顯得更為輕薄。 這款新機預計將在明年1月正

Qooah.com ・ 1 天前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月

陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！

中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！

哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。

Japhub日本集合 ・ 13 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展

電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展

唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？

放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？

Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHK

ELLE.com.hk ・ 14 小時前
鍾柔美又有錫面相曝光　被另一行內猛人啜面珠仔...

鍾柔美又有錫面相曝光　被另一行內猛人啜面珠仔...

【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後

東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達　周六市區最低 11 度　打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo

天氣｜冷鋒元旦稍後抵達　周六市區最低 11 度　打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo

2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。

Yahoo新聞 ・ 14 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨

佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？

消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？

消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。

Yahoo Food ・ 17 小時前
艾歷臣插阿摩廉傷紅魔自尊

艾歷臣插阿摩廉傷紅魔自尊

【Now Sports】已離開曼聯的丹麥國腳基斯甸艾歷臣，最近批評了前東家主帥阿摩廉。上季，阿摩廉曾在曼聯戰績糟糕期間，發表了一句「我們可能是紅魔史上最差的球隊」，對於基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）而言，這樣的評論對球隊毫無幫助。艾歷臣告訴《泰晤士報》：「我的意思是，我覺得這種話對球員沒有任何幫助。有些話你可以私下說，但最好不要在外面說，那樣會給那些已經盡力而為的球員們增加額外的壓力，給他們貼上額外的標籤。」「不管他是對是錯，都無所謂，但對我們當時來說，感覺就像是『哎，又來了，又一個頭條新聞』！」這名已經轉投德甲禾夫斯堡的中場說。在訪問中，艾歷臣也透露雖然曼聯在他效力期間曾捧走英足盃和英聯盃，但對士氣提升並沒有太大幫助：「確實很奇怪，可能是球會歷史太多榮耀，通常不會瘋狂慶祝像英聯盃或英足盃的勝利。看起來，那只是很平常的事，只有英超或歐聯冠軍才對他們最重要。」

now.com 體育 ・ 10 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲

60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲

現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前