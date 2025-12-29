唐綺陽星座運勢／雙魚人氣超旺「告白可成功」！魔羯恐因抱怨傷害感情

唐綺陽週報（12/29-1/4）

太陽、金星、火星都在魔羯，正適合除舊佈新，也讓人們有了想要更認真的心態，加上最近可能有很多責任、義務需要完成，所以氛圍會變得比較嚴肅一些。政府機關、高層、大企業如果亂無章法，也會對底下的人造成影響，近期可以多關注。

星期五之前水星都還在射手座，國際情勢、國際貿易等海外事務仍會是話題。星期五水星也進入魔羯，促使人們的思考、溝通方式變得比較嚴肅，做事情更講究步驟，想要成功的意志也更堅定。

魔羯星群在未來一週漸漸跟木星對分，造成兩組陣營相對，可能有一方比較悲情、一方比較樂觀，或是一方比較嚴肅、一方比較溫和無為，看似一硬一軟互相衝突，但其實兩方都是強勢的，有可能因為互不相讓而引發風波，帶來不安全感。

【累的】

金牛：關係改變需重新適應，感情聚少離多需多聯繫

雙子：期待落空先別失望，感情有壓力適合先分開

巨蟹：外界干擾多須做應變，感情要勇敢說出想法

魔羯：事情全擠在一起，感情因抱怨而影響氣氛

【穩的】

牡羊：應酬聚會佔滿時間，感情來的都不喜歡

天秤：一舉一動成焦點，感情魅力大增吸引目光

射手：細節瑣事要有耐心，感情在職場更有機會

水瓶：需爭取資源壓力大，感情重視價值觀契合

【讚的】

獅子：工作忙碌成果亮眼，感情有魅力卻心思不在

處女：狀況穩定卻迷惘，感情忽然變夯不習慣

天蠍：事情緊接而來，感情因忙碌而疏忽對方

雙魚：能見度高運勢強，感情告白成功人氣旺

