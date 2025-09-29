男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
唐綺陽星座運勢／巨蟹心想事成、處女變數其實是轉機！射手有望展開職場戀情
唐綺陽週報（9/29-10/5）
太陽、水星都在天秤座，你最近可能面臨很多與人相關的問題，例如感覺到有人跟你過不去，或是談合作時該如何與對方協商，在這一週進行溝通應該都會有所成效。
火星進入天蠍，若你有星在4度到10度之間，最近會比較積極、有想要翻盤、讓事情重來的動力，不如就趁此機會好好迎接挑戰。
【累的】
獅子：現實與期待落差很大，感情受到批評先認錯
天秤：不順源於抗拒改變，感情當心話不投機半句多
天蠍：容易鑽牛角尖擾亂心神，感情需溝通別悶著
魔羯：工作狂領域展開請放過自己，感情忙碌中也要溫柔
【穩的】
牡羊：遇到慢郎中來磨耐心，感情太呆板需提醒
金牛：太保守錯失新機會，感情很挑剔寧願孤單
水瓶：推動卡關需用巧勁，感情有不滿先冷靜
雙魚：事業需要團隊幫手，感情有點現實缺少浪漫
【讚的】
雙子：需要前置作業或預備金，感情會務實評估利弊
巨蟹：心想事成有點神奇，感情別受情緒自困
處女：變數反而是一種轉機，感情面臨抉擇關鍵
射手：女性夥伴助力強，感情有機會談職場戀情
延伸閱讀
12生肖9月運勢揭曉！屬虎「一時衝動」恐破財、鼠小心過度投資引火上身
其他人也在看
mandycat office：阿姐唔易做
「無所謂，我慣咗獨來獨往！」有時係迫出嚟嘅～～ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 2 小時前
選老公最關鍵指標！「金錢觀」決定婚姻幸福感，3大地雷要避開
找對象不難，但要找到真正適合結婚的人，就需要一點觀察力。今天不談對方喜不喜歡你，而是教你如何主動篩選——其實最核心的指標只有一個：他的「金錢觀」與「付出意識」。姊妹淘 ・ 3 小時前
張晉染髮放閃蔡少芬！「情侶髮色」發文甜秀恩愛，洩22年婚姻保鮮密碼
藝人夫妻檔張晉與蔡少芬近日因「情侶髮色」再度成為話題。9月25日，張晉在微博曬出淺色新髮型，並標記蔡少芬帳號寫下「來一個情侶髮色」，公開與愛妻的甜蜜默契。蔡少芬隨後也幽默回應：「聽說有人COPY了我的髮色？」展現夫妻二十年來始終如一的俏皮互動。姊妹淘 ・ 2 小時前
5型人格特質運動法：30秒找到最適合你的命定運動，附超詳細專屬7天運動計劃
你有沒有試過下定決心要努力做運動，卻因三分鐘熱度就輕易放棄？其實問題不在於「懶得動」或是意志力薄弱，而可能是你還沒找到與自己性格頻率吻合的運動方式。英國倫敦大學學院（UCL）最新研究指出，當一個人的性格與運動選擇搭配得宜，不僅能讓你更快投入其中，還能大幅提升運動成效，快看下去找出專屬於你的命定運動方式吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時71折 低至$40入手士多啤梨味軟糖/額外添加鈣和維他命C膠囊
現代人返工時間佔生活很大比重，有時免不了會感到疲倦、壓力大。不少人會選擇補充維他命B雜來提升精神，排解壓力。不過維他命B雜有那麼多「成員」，每種都適合你嗎？還有緩釋型維他命B雜是什麼呢？以下Yahoo購物專員為大家介紹維他命B雜的選購及食用小貼士，而且適逢iHerb推出71折優惠碼【SEP29SW】，大家可以以超抵優惠入手維他命B雜！話不多說，即看以下推介！Yahoo Food ・ 7 小時前
聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks
每年聖誕節，聖誕倒數月曆（Advent Calendar）都是大家爭相搶購的聖誕禮物目標之一，最吸引當然是倒數月曆，定價通常較相宜，入手一次就能擁有品牌的12至24件小禮物，CP價極高！過往的聖誕倒數月曆通常剛上架就被人搶購一空，受歡迎程度爆燈！除了一眾美妝和食物品牌，其實玩具版的2025年聖誕倒數月曆Advent Calendar亦開始陸續推出，像LEGO今年就有Harry Potter、Disney’s Frozen、Star Wars等主題倒數月曆，Funko Pop亦大推型格Marvel公仔倒數月曆等。就讓Yahoo購物專員來為大家推介今年必買玩具聖誕倒數月曆，大部分都$500內就能入手，價位合理又高質，作為粉絲又點忍到手呀！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片
炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 9 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 7 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 4 小時前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前