唐綺陽星座運勢／巨蟹心想事成、處女變數其實是轉機！射手有望展開職場戀情

唐綺陽週報（9/29-10/5）

太陽、水星都在天秤座，你最近可能面臨很多與人相關的問題，例如感覺到有人跟你過不去，或是談合作時該如何與對方協商，在這一週進行溝通應該都會有所成效。

火星進入天蠍，若你有星在4度到10度之間，最近會比較積極、有想要翻盤、讓事情重來的動力，不如就趁此機會好好迎接挑戰。

【累的】

獅子：現實與期待落差很大，感情受到批評先認錯

天秤：不順源於抗拒改變，感情當心話不投機半句多

天蠍：容易鑽牛角尖擾亂心神，感情需溝通別悶著

魔羯：工作狂領域展開請放過自己，感情忙碌中也要溫柔

【穩的】

牡羊：遇到慢郎中來磨耐心，感情太呆板需提醒

金牛：太保守錯失新機會，感情很挑剔寧願孤單

水瓶：推動卡關需用巧勁，感情有不滿先冷靜

雙魚：事業需要團隊幫手，感情有點現實缺少浪漫

【讚的】

雙子：需要前置作業或預備金，感情會務實評估利弊

巨蟹：心想事成有點神奇，感情別受情緒自困

處女：變數反而是一種轉機，感情面臨抉擇關鍵

射手：女性夥伴助力強，感情有機會談職場戀情

