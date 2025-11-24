唐綺陽星座運勢／天秤太嚴肅小心擋掉桃花！牡羊「過度追求效率」恐過勞傷身

唐綺陽週報（11/24-11/30）

星期五（11/28）土星開始順行，先前可能有些事讓人不舒服卻又難以追究，如今終於將被究責，有機會讓隱藏的事情公諸於世，或是找到方法尋求公道。土星順行也會使魔羯、水瓶、天秤3個星座的人變得更順利，本來卡住的事情得以開始運作。

星期天（11/30）水星即將順行，在此之前還是要當心溝通不良、3C故障等水逆現象。開始順行之後，因為水象能量強大，關於秘密、死亡、性別相關的議題會出現新的轉折點，可以藉此機會好好地討論、研究。

整個11、12月都籠罩在木土三分相中，今年底發生的事情將影響整個社會，可能會出現政府機關的人事變動，或是社會性的結構將默默變化，可以繼續觀察整個社會動向。

【累的】

牡羊：為了追求效率過勞傷身，感情當心靠責任綑綁

金牛：卡在小事需慢慢解決，感情太執著會扣分

巨蟹：會用鑽牛角尖折磨自己，感情適合修復關係

魔羯：溝通不良可能來自你的固執，感情要珍惜對方的包容

【穩的】

獅子：臨門一腳再多點耐心，感情對象太完美要當心

天秤：過度謹慎會錯失良機，感情太嚴肅會擋掉桃花

射手：對嚴肅的人要認真應對，感情付出不平等會卡住

雙魚：雖有貴人但不能鬆懈，桃花該抓住要抓住

【讚的】

雙子：貴人的碎念是關心，感情太死腦筋會降溫

處女：諸事順利但別鬆懈了，感情放輕鬆更有魅力

天蠍：成果出色受人稱讚，感情與整個人狀態相關

水瓶：升官運強受長官提拔，感情女水瓶要柔軟些

