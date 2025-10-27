尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
唐綺陽星座運勢／牡羊「理想男女神」即將出現！雙魚壓力大請適時發洩
唐綺陽週報（10/27-11/2）
木星在巨蟹衝刺期間，家裡的事被放得很大，影響每一個人的心情，但現在木星開始停滯，將帶來逆行的效應，讓人們開始反思這些事情，也產生想要處理問題的念頭，情緒波動變小，可把握這段停滯期，冷靜下來把事情做好。
週三水星進入射手座，射手座的人們將成為焦點人物，也讓大家比較想要展望未來、立定長遠目標。這段時間可以想想，之前小心翼翼做的那些事，有沒有在自己的大目標裡？是否偏離方向？此外，這段時間大眾也會開始討論跟學歷有關的話題，並且更注意身邊和社會上的高知識份子。
【累的】
金牛：健康好壞是本週關鍵，感情不要太悲觀
雙子：外部環境阻力多，感情磨合需自覺問題
天秤：需一一擊破問題，感情爭執也是溝通
雙魚：壓力大需發洩情緒，感情要提升正能量
【穩的】
牡羊：學著慢下來不要太衝，感情遇見理想男／女神
獅子：出現新的機會值得把握，感情和另一半時間兜不上
射手：合作洽談無法一步到位，感情要多關心對方
魔羯：拋開計畫善用直覺，感情放輕鬆反而順利
【讚的】
巨蟹：表現亮眼受提拔，感情中展現自信魅力
處女：長輩賞識但要求高，感情太強勢會硬碰硬
天蠍：心想事成順風順水，感情可主動出擊
水瓶：好消息連連喜事多，感情公開能得祝福
