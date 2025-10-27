唐綺陽星座運勢／牡羊「理想男女神」即將出現！雙魚壓力大請適時發洩

唐綺陽週報（10/27-11/2）

木星在巨蟹衝刺期間，家裡的事被放得很大，影響每一個人的心情，但現在木星開始停滯，將帶來逆行的效應，讓人們開始反思這些事情，也產生想要處理問題的念頭，情緒波動變小，可把握這段停滯期，冷靜下來把事情做好。

週三水星進入射手座，射手座的人們將成為焦點人物，也讓大家比較想要展望未來、立定長遠目標。這段時間可以想想，之前小心翼翼做的那些事，有沒有在自己的大目標裡？是否偏離方向？此外，這段時間大眾也會開始討論跟學歷有關的話題，並且更注意身邊和社會上的高知識份子。

【累的】

金牛：健康好壞是本週關鍵，感情不要太悲觀

廣告 廣告

雙子：外部環境阻力多，感情磨合需自覺問題

天秤：需一一擊破問題，感情爭執也是溝通

雙魚：壓力大需發洩情緒，感情要提升正能量

【穩的】

牡羊：學著慢下來不要太衝，感情遇見理想男／女神

獅子：出現新的機會值得把握，感情和另一半時間兜不上

射手：合作洽談無法一步到位，感情要多關心對方

魔羯：拋開計畫善用直覺，感情放輕鬆反而順利

【讚的】

巨蟹：表現亮眼受提拔，感情中展現自信魅力

處女：長輩賞識但要求高，感情太強勢會硬碰硬

天蠍：心想事成順風順水，感情可主動出擊

水瓶：好消息連連喜事多，感情公開能得祝福

延伸閱讀

10/23霜降「4星座」運勢大變天！破財危機解法曝 15天後翻身轉晴

10月好運爆棚！3大星座「福財愛」齊開花 事業順、錢包滿、戀愛甜