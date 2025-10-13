唐綺陽星座運勢／金牛迎來「青春的桃花」！射手多伸援手可獲得功勞

唐綺陽週報（10/13-10/19）

天秤座引動木星，跟家人之間的關係會比較容易出狀況，也可能讓你覺得溝通很辛苦，請耐住性子。

水星開始趨近火星，這段時間比較容易說出直白、嗆辣的話語，很有可能因為言語的刺激，而造成大好或大壞的結果。水火入相也會讓人開始積極談錢，投資、金錢流動變得活絡。

金星進入天秤，好的合作關係會凸顯出來，使旁人特別羨慕。此外冥王星開始順行，對天蠍座來說是個轉折點，很多事情開始可以順利推進，讓你的心態重新燃起希望，想轉變的人可以把握這段時間。

【累的】

巨蟹：長輩要求難違背，感情遇強勢對象小心應對

獅子：人情壓力影響工作進度，感情太多情或有爛桃花

水瓶：外部挑戰多內部又跟不上，感情有點大男人大女人主義

雙魚：埋頭苦幹而忽略外界需求，感情付出要合對方心意

【穩的】

牡羊：事業需警覺暗中勢力，感情放鬆別緊盯對方

雙子：忙碌需分配好精力，感情柔和退讓更順利

天蠍：掌控欲過強影響效率，感情太固執難以溝通

射手：支援他人可獲功勞，感情安慰可能引來愛意

【讚的】

金牛：能遇到不錯的得力助手，感情有青春的桃花

處女：緊急任務反而表現出色，感情有點太喜歡指導對方

天秤：請大方爭取表現機會，感情積極易成功率高

魔羯：工作成果顯現的時刻來了，感情多花時間陪伴很重要

