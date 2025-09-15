唐綺陽星座運勢／牡羊出現年輕桃花！ 水瓶當心「健康與內部隱憂」

唐綺陽週報（9/15-9/21）

本週火星持續衝刺，提醒大家須注意火的問題，例如火災或是刀火燙傷；人們可能會比較有火氣、脾氣急躁，政治議題或人與人之間的關係會比較容易造成風波，如果你跟別人合夥，合作關係也有可能會風起雲湧。

9/18（四）水星移動到天秤座，會一直待到9/7，人的思維、關注焦點也將進入跟人、婚姻有關的議題，關於結盟、合作、站隊、政治等話題會特別興盛。

9/19（五）金星也會從獅子移動到處女座，並將一直待到10/14，這是金星的弱勢位，因為金星講究浪漫，進到處女後會被弱化，人們會開始更重視細節、整齊，也會很想要整頓環境、歸納各種東西，並且進行斷捨離。周五之前金星仍在獅子座衝刺，金火60度帶來滿滿的桃花，本週將會看到很多跟桃花有關的新聞。

【累的】

巨蟹：完美主義犯了需放鬆，感情看誰都不順眼宜獨處

魔羯：事業責任與壓力加重，感情低調避免曝光

水瓶：注意健康與內部隱憂，感情有不滿需溝通

雙魚：事業暫遇瓶頸需休養，感情須調整付出方向

【穩的】

牡羊：注意同事協調合作，感情出現年輕桃花

金牛：財務往來需謹慎處理，感情冷淡恐陷停滯

處女：單打獨鬥效率高，感情聚少離多難契合

天秤：小細節能影響全局，感情要再多些浪漫

【讚的】

雙子：工作照計劃順利推進，感情自信魅力提升

獅子：事業選擇新方向，感情有新的發展機會

天蠍：衝突化解成新轉機，感情鬥嘴更添親密

射手：工作奔波快速推進，感情主動展現誠意

