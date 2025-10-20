唐綺陽星座運勢／魔羯面臨「女性長輩給的巨大壓力」 牡羊當心：感情出現三角曖昧！

唐綺陽週報（10/20-10/26）

太陽在天秤座衝刺，跟人際、政治相關的事情仍在混亂中，大家要有心理準備面對紛擾。待太陽進入天蠍後，就要開始面臨合作帶來的狀況，例如大筆金錢、預算審核、理財情形等等。

海王星退回雙魚座，現在土、海、水、火、太陽都在水象星座，使得情緒、感受大幅增強，隱藏的事物漸漸浮出水面，可能會聽到一些意外的內心話，不用太驚訝，壓抑許久的感受現在正是該說出口的時候。

【累的】

牡羊：提防暗中不明意圖，感情當心有三角曖昧

廣告 廣告

金牛：思慮過多容易內耗，感情太悲觀影響關係

獅子：職場競爭強需認真，感情易為小事發火

射手：需要力挽狂瀾很多事，感情老問題又浮現

【穩的】

巨蟹：進度過快可以喊停，感情變冷淡需回溫

天秤：需配合他人覺得煩，感情聚少離多要忍耐

魔羯：女性長輩給的壓力大，感情當心遷怒另一半

雙魚：對工作成果不滿而低落，感情只注意冷淡對象

【讚的】

雙子：前景看好且躍躍欲試，感情看重未來發展

處女：工作機會多可仔細挑選，感情很多人想追你

天蠍：氣勢飆升心想事成，感情相處熱情如火

水瓶：需成為穩定局勢的角色，感情喜歡平淡生活感

延伸閱讀

財運強勢降臨！4大星座喜迎「荷包滿滿豐收季」 宇宙的財富能量正在眷顧你

10月秋天戀愛季！桃花能量最強星座Top3，愛神加持、人氣超旺都在這個月