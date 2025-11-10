鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
唐綺陽星座運勢／巨蟹注意「桃花就在職場中」 金牛遇到反對意見請耐心磨合
唐綺陽週報（11/10-11/16）
週一水星逆行射手座，太自以為是、講話太直、粗心大意都可能造成溝通不良的狀況，這段時間請謹言慎行，否則容易得罪人。
木星先前運行在巨蟹座，較容易引發人們的恐慌，但它週三（11/12）也開始逆行，不必要的思慮將會一一釐清，現在你可以收拾情緒、放鬆下來喘一口氣，回到正常做事的狀態了。
風象大三角已經消失，剩下水象大三角還在運行，25、26度有星的人會被明顯觸動，你們將成為最近各種事件的主角。加上水星逆行與火星合相，高峰將會出現在週四，你可能會遇到講話特別直率的正義魔人，也比較容易發生大型交通問題，這段時間請注意行車安全。
【累的】
金牛：遇到反對意見要耐心磨合，感情爭執找中間人協調
天秤：計畫突變先有心理準備，感情別向宇宙下錯訂單啊
魔羯：找人合作比獨立作業好，感情可能收到朋友告白
水瓶：自信之處出現變數，感情注意另一半哪裡變了
【穩的】
巨蟹：找個假想敵激發自己，桃花就在職場中
獅子：工作上多幫人會有好口碑，感情越貼心越有行情
天蠍：工作這週低調一點準沒錯，感情可能有點黯淡沒勁
射手：工作新舊任務通通湧來，感情別只顧表達也要傾聽喔
【讚的】
牡羊：人情互動是雙面刃，感情攻無不克適合告白
雙子：這週睡飽一點是重點，感情多讓對方表達
處女：工作開口拜託就有人幫忙，感情好惡分明心想事成
雙魚：被長官看重而壓力不小，感情主導權在你手中
