唐綺陽星座運勢／巨蟹警戒「慎防暗箭和第三者」！處女能者多勞忙到爆炸

唐綺陽週報（12/22-12/28）

星群正在摩羯座，與魔羯相關的人事物成為焦點，摩羯座的人可能表現出色或變得忙碌，大公司、大機構也都相當繁忙。摩羯星群和木星形成對分相，也讓社會上出現兩種意見，看起來像是互相對立、有所衝突，但其實這正是個溝通的過程。

12/25金星也進入魔羯，為之前劍拔弩張的氣氛帶來緩和，與魔羯相關的人事物受到肯定，如果魔羯在你的工作宮位，那麼你的事業將有所成就；如果它在感情宮位，則有較高機會為你帶來桃花。

值得注意的是，日火在魔羯逐漸合相，會讓人變得比較嚴肅，例如想要做好規劃或是更投入於工作，會給自己帶來比較大的壓力。

【累的】

雙子：阻礙浮現需探究原因，感情舊帳翻出要面對

巨蟹：易受攻擊需硬起來，感情慎防暗箭與第三者

射手：逃避現實問題難解，感情耳朵太硬溝通卡關

水瓶：明知方向卻想逃避，感情要避開業力吸引

【穩的】

獅子：事必躬親卻拖慢進度，感情需找回幽默感

處女：能者多勞忙到爆炸，感情易情緒化起衝突

魔羯：上層互動壓力增加，感情魅力強卻難相處

雙魚：新方案新做法有利，感情換新模式更順利

【讚的】

牡羊：努力成果逐漸顯現，感情關係考慮更進一步

金牛：小幫手與貴人齊聚，感情年下緣或孩子緣旺

天秤：工作按部就班推進，感情用行動證明誠意

天蠍：凡事順心意前行，感情享受自在或能受寵

