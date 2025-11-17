唐綺陽星座運勢／雙魚桃花盛開「很多人示好」！ 獅子職場成敗在於長官互動

唐綺陽週報（11/17-11/23）

「水木土天海」五星逆行，有些人可能會感到不順，或是遇到被起底、翻舊帳的情況。往好的方向想，這也是一股懷舊的風潮。

11/19水星逆回天蠍座，有些人將被挖掘到秘密，我們也會被迫檢視自己的內心，面對那些一直沒有說出口的想法。這段時間天蠍座要特別小心，你們就是最容易被翻舊帳的人物。

天王星逆回金牛座，造成各種衝突廝殺，或是莫名其妙被人針對，請多保重自己。尤其週三到週六須提高警覺，若本身就比較容易跟別人起衝突，這段時間請更加謹慎。

【累的】

金牛：必須配合意見不合的人，感情爭執是溝通契機

雙子：作風衝動易被針對，感情成也說話敗也說話

魔羯：工作遇到後輩挑戰自己，感情請積極主動表達

水瓶：溝通態度須認真嚴肅，感情遇到愛鬥嘴的對象

【穩的】

牡羊：前景看好稍微小幅推進，感情要關注兩人願景是否相同

巨蟹：工作請找年紀有落差的夥伴，感情年下戀機率提升

獅子：與長官互動是成敗關鍵，感情別表現得老氣橫秋

處女：忙碌任務環環相扣，想要桃花要風趣一點

【讚的】

天秤：找專業助力效率提升，感情可用點小禮物

天蠍：感性之餘還是要展現專業，親和力帶動桃花旺盛

射手：可擁抱找上門的新機會，感情進一步的關鍵期

雙魚：機會湧現但要多參考，感情出現許多示好的桃花

