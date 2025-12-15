海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
唐綺陽星座運勢／處女當心「易與戀人擦出衝突」！獅子睡眠不足請顧好健康
唐綺陽週報（12/15-12/21）
星期一火星進入摩羯座，因為是強勢位，所以火能量極強，不僅帶來嚴酷氣息，也讓人做事一板一眼。所有跟魔羯有關的人事物都受到刺激，各種機構、政府、上層在火星帶動之下將成為焦點，得到爆紅或引人矚目的機會。但火星同時也有傷害性，可能帶來麻煩、急躁或意外狀況；大眾也要注意這段時間容易有乾癢、掉髮、牙齒問題等生理症狀。
本週日（12/21）是冬至，太陽進入魔羯，帶動生活進入較嚴肅的氛圍，人們會對工作展現出更加務實、用心的態度，人人都不得閒。
火星、太陽接連進入摩羯座，都會跟天王星產生相位，因此在未來一週，政府機關、高層或大老闆可能會發生出乎意料的轉折事件。
【累的】
巨蟹：支援任務表現亮眼，感情務實付出更能加分
獅子：睡眠不足要顧健康，感情低潮等待他人主動
處女：周遭震動需收拾爛攤子，感情容易衝突擦槍走火
射手：突發插曲打亂節奏，感情嚴肅挑剔讓人怯步
【穩的】
牡羊：工作忙碌完成度高，感情顧事業易忽略對方
天秤：聚焦長遠規劃是對的，感情價值觀不同者易分歧
天蠍：工作需爆發力支撐，感情忙到沒空但易職場火花
雙魚：心神易恍神需理性，桃花短暫就輕鬆相處吧
【讚的】
金牛：貴人運旺互相加持，感情總之溫柔一點啊
雙子：心防放下就能收獲善意，感情的桃花被你擋在門外
魔羯：進入忙碌期無暇他顧，感情保守略顯無聊
水瓶：突發狀況反而激出創意，感情幽默一點準沒錯
