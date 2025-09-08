唐綺陽星座運勢／射手有望爭取升遷！ 天秤管住嘴「少說少錯」避免翻車

瑞銀發表報告表示，即將到來的美聯儲局減息對香港地產利好，但對香港銀行不利。隨著美聯儲將進入減息週期，該行繼續偏好香港地產發展商，並轉為看淡香港銀行。該行預期，銀行自2022年加息以來相對跑贏地產發展商的趨勢，將隨著減息週期的展開而開始回吐。該行認為，受商業地產(CRE)貸款撥備開支上升與減息壓縮利息淨收益率(NIM)的影響，香港銀行或將面臨壓力。該行現時低配銀行股，並將恒生銀行(00011.HK)列入其最不看好的名單。另一方面，該行將永利澳門(01128.HK)與銀河娛樂(00027.HK)列為最推薦名單，因其受惠於高端客群需求增長改善及不俗股息收益率。 今年上半年業績發佈大致結束。在該行涵蓋的49家香港上市公司(總市值約1萬美元)中，約98%公司已披露上半年業績。整體而言，上半年淨利潤按年下跌7%，雖然收入按年增長4%，但對2025年盈利預測的修訂大致中性。超過一半公司業績符合預期，但「差於預期」的公司略多於「好於預期」。金融板塊表現突出，主要受惠市場順境及非利息收入好於預期。相反，澳門博彩、航空公司及公用事業因盈利預期過高而出現較多「差於預期」。多元化金融與澳門博彩板塊則錄得最正面

AASTOCKS ・ 3 小時前