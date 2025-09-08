熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
唐綺陽星座運勢／射手有望爭取升遷！ 天秤管住嘴「少說少錯」避免翻車
唐綺陽週報（9/8-9/14）
土星逆回雙魚，太陽位在處女，讓大眾開始關心身心靈健康，弱勢的人、事、物將有些問題需要處理，例如Me Too議題，會再次引起社會關注。此外，天王星、海王星、冥王星形成小三角，也為社會帶來震動和影響。
【累的】
牡羊：遠景規劃不可輕信，感情拖延導致關係卡住
金牛：面對卡關需積極突圍，感情小心致命吸引力
天蠍：以柔克剛更有效果，感情退一步反而更靠近
水瓶：合作狀況需緊密追蹤，感情容易爭執請多關心
【穩的】
處女：海外相關運勢表現強，感情有旅行計畫更加分
天秤：關鍵是下屬表現需關注，感情少說少錯免翻車
魔羯：工作穩定安全過關，感情過於平淡添些驚喜
雙魚：臨時動議能有驚喜，感情出外走走更有趣
【讚的】
雙子：專業人士合作助力強，感情高冷反而有魅力
巨蟹：臨場靈感幫助解難題，感情裡有犀利女強人
獅子：走人和路線諸事順遂，感情家人影響是關鍵
射手：有機會爭取升遷或主導，感情少說多做主動追
