唐綺陽星座運勢／巨蟹有望年下戀、天蠍一見鍾情！天秤請「放下過去」重新開始
唐綺陽週報（8/25-8/31）
水星在獅子座停滯了漫長的時間，帶來讓人非常不舒服的過程，所幸本週就是水星獅子的最後一週，這段時間人們跟自己內心對話，整個社會也在互相溝通，使人得以發現內心真正的自我，不妨就帶著新的認知，開啟新未來。
週二（8/26）金星離開巨蟹進入獅子，將會影響獅子座的人變漂亮、受到稱讚、得到美好事物，桃花變多，人緣也變好，心情自然就更加愉悅，幫助你增加信心，獲得更多機會。跟獅子有關的行業也會變夯，包括時尚、美容、演藝圈等等，跟創作、繪畫、藝術、舞台、燈光相關的領域會帶來一個較愉悅的氛圍，不妨就把握最後的暑假時光好好享受。
【累的】
牡羊：可能需支援長輩狀況，感情浪漫點別太呆板
雙子：當心做事失去許多彈性，感情別因小事起爭執
獅子：處理小事是有意義的，感情要放下面子維護
天秤：放下過去成功重新開始，感情該斷則斷更輕鬆
【穩的】
金牛：事業太旺反而難消化，感情注意爛桃花多
處女：順行中仍需積極維護，感情小心情敵出現
射手：中階主管意見多，感情中要收斂脾氣
水瓶：別太拒人於千里之外，感情有人放電卻忽略
【讚的】
巨蟹：受女性貴人提拔提攜，感情可期待年下戀
天蠍：合作順利進展快速，感情有機會一見鍾情
魔羯：事業單打獨鬥更順利，感情自己作主最安穩
雙魚：創作性工作更順暢，感情太多情緒顯得花心
