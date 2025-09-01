香港小姐 2025 決賽 8 大重點
唐綺陽星座運勢／巨蟹桃花旺快告白！ 天蠍提防「被詐騙或辜負」
唐綺陽週報（9/1-9/7）
天王星從9/6開始逆行，社會將受到震盪，讓大家聽見主流以外的聲音，使所謂的公平得以呈現。
9/1土星逆回雙魚，將會一路逆行到11/28，最後一波Me Too的後續登場，如果有人想要為自己說話，世界將會站在你這一邊。
9/2水星進入處女座，在溝通方面講究效率、嚴肅、精準，看事情也會變得吹毛求疵，更注重小地方的衛生、職業精神，並將好好討論勞工、就業環境等事項。
【累的】
雙子：無法兼顧需做抉擇，感情也是二選一
天秤：好好守法避免踩線，感情不要過度付出
天蠍：提防被詐騙或被辜負，感情要張大眼看清真相
射手：一定要注意身體健康，感情爭執可能白熱化
【穩的】
牡羊：工作計畫逐步成形中，感情和另一半錢要談清楚
金牛：出現強勁對手考驗志氣，感情可能情緒爆發
水瓶：原則堅定難商量，感情被認為太過守舊頑固
雙魚：可停看聽暫緩前行，感情適合度假或再觀望
【讚的】
巨蟹：財運佳適合談錢，感情運旺告白易成功
獅子：工作貴人多有助力，感情出現許多愛慕者
處女：好人緣帶動業績上升，感情變身魅力發電機
魔羯：內部運作順利流暢，感情居家魅力更突出
延伸閱讀
七夕單身別怕！3星座3生肖「沒伴反而賺大錢」 一個人財運更旺
其他人也在看
愛上他們請小心！和這四大星座戀愛「超容易受傷」，踏入前請三思
Top1 水瓶座 愛上天馬行空的水瓶，就像追著風跑，怎麼努力也抓不住。他們重視自由與獨立，需要大量個人空間，不 […]姊妹淘 ・ 15 小時前
2025鬼月12生肖禁忌大公開！湯鎮瑋老師曝屬牛耳根子硬但不要不信邪，「他」恐有血光之災
農曆七月已經開始了幾天，在這充滿禁忌的月分，無論是否有特定的信仰，還是要小心為上！命理專家湯鎮瑋老師在《女人我最大》幕後單元〈不負責任花絮〉中，特別提醒12生肖們，各自在鬼月務必要留意的地方是什麼，讓女人我最大 ・ 17 小時前
對愛人大方到炸！這3個星座花錢不手軟，是你家那位嗎？
談戀愛時，敢不敢為對方花錢，有時真的能看出用情深不深。有些星座平時節制，卻一遇到心愛的人就捨得砸錢，完全不手軟。尤其這3個星座，對另一半就是大方到炸！姊妹淘 ・ 19 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 5 天前
2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣
Yahoo著數專員集合55個2025年9月生日優惠，包括免費歎自助餐、放題、和牛套餐、甜品拼盤、酒店Staycation優惠、餐飲優惠、電競場地、海洋公園/迪士尼樂園門票優惠及購物優惠等，讓大家與8月生日的親友過一個精彩生日！YAHOO著數 ・ 16 小時前
南韓首爾公園推「3D警察投影」 犯罪率降22% 嚇阻酒後暴力特別有效
近日首爾市中心中區苧洞三區公園（Jeo-dong 3 Park），多了一名「特別警察」，是一個真人大小的「3D警察投影」，雖然乍看之下有點「毛毛的」，但警方表示安裝投影後，犯罪率下降約22%。尤其對酒後鬥毆、爭執等突發衝動型犯罪，有明顯嚇阻效果，民眾也表示讓人感到安心。 「3D警察投影」是首爾中部警察署「打造中部安全公園」計畫的一環，針對執法需求高的地點。投影會在每天晚上7點到10點自動執行，並會不斷提醒民眾：該區域有監視器監控，以及「緊急按鈴」，提醒民眾若遇到狀況可立即求助，警方也能即時回應緊急狀況。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
開學｜正值求助「旺季」 醫管局臨床心理學家稱近年個案升 學生或因壓力致肚痛、作嘔｜Yahoo
今日是開學日，學生在新學年有不同挑戰。醫管局臨床心理學家指出，暑假結束至 10 月都是心理科「旺季」，會接獲不少轉介個案，學生會出現情緒問題，或因情緒產生不同身體症狀，例如肚痛、作嘔作悶、影響睡眠等，這些都與壓力相關。臨床心理學家建議，學生應制定良好的作息時間，包括學習、休息和娛樂，讓自己慢慢適應新學年節奏，亦建議學生訂立學業和社交的小目標。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
以太坊創辦人大膽預測：ETH將大漲100倍 顛覆比特幣「數位黃金」地位
以太坊聯合創辦人 Joseph Lubin 近日大膽預測，以太幣（ETH）未來有上漲 100 倍的巨大潛力，並有望顛覆比特幣（BTC）在加密貨幣市場中的「數位黃金」地位，預示著機構資金正以前所未有的速度湧入以太坊生態系。鉅亨網 ・ 23 小時前
美國據報擬接管加沙至少 10 年 200萬巴人面臨逼遷 國際救援船隊圖破以軍封鎖｜Yahoo
以巴戰爭持續接近兩年，《華盛頓郵報》報道，美國計劃在戰後，接管加沙至少 10 年。據報在重建期間，巴勒斯坦人可「自願」遷移至另一國家，或搬到加沙內受管制區域。美國白宮未回應有關報道，但和特朗普今年 2 月聲言要接管加沙的說法一致。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
利記今夏破紀錄花逾4億鎊 伊薩：盼創造歷史
【Now Sports】英超王者利物浦今夏在轉會市場豪花逾4億鎊，志在雄霸球壇之心昭然若揭，新來投的射手伊薩亦豪言要創造歷史。隨著利物浦以據報1.25億鎊的轉會費，從紐卡素買入瑞典前鋒伊薩（ Alexander Isak），即在今夏兩番刷新全英轉會費紀錄後，該英超盟主今夏豪花約4.16億鎊擴軍，超越車路士於2023年造出約4億鎊，刷新夏天轉會費紀錄，數目令人咋舌。利物浦於周日勇挫阿仙奴，本季開咧3連勝，亦是唯一全勝之師，而只要本季成功衛冕英超，便是21次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍，冠絕全英。眼見該隊今夏如此以銀彈換實力，顯然目標不止於衛冕英超。伊薩染「紅」後的首個訪問，坦言願把重責扛上肩：「我認為球會正在建立，並結合過去已存在的歷史，我有幸成為當中的一部份，我想創造歷史。」「我想贏得錦標，這是對我的最大動力。」去季為紐卡素上陣42場入27球的他，深信加盟紅軍可讓他自己，並令球隊提升到更高水平。now.com 體育 ・ 59 分鐘前
陳茂波：去年本港初創企業按年增長10% 展現創科生態蓬勃生機
財政司司長陳茂波在網誌上表示，世界知識產權組織(World Intellectual Property Organisation, WIPO)今日(9月1日)將在香港舉行兩項活動，早上，特區政府將會與WIPO簽訂合作備忘錄；下午，WIPO發布《全球創新指數》世界百強創新集群排行榜。 陳茂波表示，經過多年努力，香港不僅是創新科技的產出和加速成長地，更為全球創新資源提供高效的價值創造，讓技術可轉化、讓創新可交易、讓投資受保障。事實上，知識產權在全球範圍也正逐漸發展成為高價值的產業。除了透過專利申請保障發明者和科技公司的研發投入和價值創造，還通過專業估值讓專利權可進行買賣，或籌融資的抵押資產。知識產權作為具潛力的新興產業，也彰顯了創科與金融相互支持、相互促進的高效發展。 陳茂波表示，在投資作為推動力方面，香港也有良好發展。就以港投公司作為「耐心資本」為例，每1元的投資，成功帶動超過5元的市場長期資金跟投，進一步激活本港的創投風投生態。政府不同主題的基金，也發揮着推動作用。 陳茂波表示，在匯聚科企方面，去年本地初創企業數量達4,700間的歷史新高，按年增長10%，其中科學園和數碼港培育的獨角獸AASTOCKS ・ 22 小時前
【U士多】出血震撼價 維他奶豆奶/麥精低糖麥精豆奶/低糖豆奶1公升裝 $9.9/件（即日起至11/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有家樂氏原味玉米片/東尼香甜玉米片/可可米 $15.9/盒、維他奶豆奶/麥精低糖麥精豆奶/低糖豆奶1公升裝 $9.9/件、葡萄適能量飲品原味/橙味 $4.5/罐、日本Asahi麒麟極黑咖啡/牛奶咖啡微糖 $6.5/支、C.C. LEMON氣泡飲料500ML $4.9/支、利是RITZ小圓餅乾300克 $10.9/盒、MITSUUROKO靜岡綠茶500mL $4/支、好通加利粟米筒 $12/盒、日版童星點心麵或闊條麵雞肉味 $13.9/袋、三幸雪之宿米餅 / 三幸芝士杏仁餅 $10.9/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
《咒術迴戰》第三季《死滅迴遊 前篇》預告來了！2026年1月播出，虎杖與乙骨登場
由 芥見下下（芥見下々）創作，總銷量突破一億本的熱門《咒術迴戰》，包括動畫第一季、劇場版《咒術迴戰 0》以及第二季動畫後，終於正式曝光《咒術迴戰》第三季《死滅迴遊 前篇》預告，將於 2026 年 1 月播出，同時宣布《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴遊 先行上映》特別剪輯版將於 11 月日本上映。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
【Don Don Donki】會員限定9月優惠（01/09-15/09）
DONKI APP推出會員9月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至75折優惠，貨品包括全場家用風扇、急凍肉品、芝士蛋糕、壽司便當及果味軟糖等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。YAHOO著數 ・ 22 小時前
羅馬許願池新規例！擬9月起收取2歐元入場費、網上預約取QR code入場
過度旅遊帶來的煩惱不只困擾日本，歐洲多個熱門城市同樣頭痛。繼威尼斯實施入城費後，意大利首都羅馬的許願池（特萊維噴泉）長期吸引無數旅客到訪，池邊幾乎每天都被人潮擠滿。為了更好地管理現場秩序，羅馬市政府正考慮於2025年9月起，象徵式收取2歐元入場費，同時引入限時參觀的方式，期望能有效控制遊客流量。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
換季咳嗽要吃白色食物！中醫解答秋季養肺食物、3大穴道保健＋保養重點
逐漸邁入秋季，早晚濕度、氣溫變化大，也提高了感冒、流感等季節性疾病的發生率。妳是否也留意到，最近一早起床總是喉嚨癢癢、乾咳不止呢？又或者肌膚缺水、敏感症狀明顯讓人困擾呢？想要擁有飽滿精氣神，馬光中醫診所魏僑醫師解答秋季養生5重點不能不知道！bella儂儂 ・ 16 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 14 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 11 小時前