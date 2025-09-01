唐綺陽星座運勢／巨蟹桃花旺快告白！ 天蠍提防「被詐騙或辜負」

唐綺陽週報（9/1-9/7）

天王星從9/6開始逆行，社會將受到震盪，讓大家聽見主流以外的聲音，使所謂的公平得以呈現。

9/1土星逆回雙魚，將會一路逆行到11/28，最後一波Me Too的後續登場，如果有人想要為自己說話，世界將會站在你這一邊。

9/2水星進入處女座，在溝通方面講究效率、嚴肅、精準，看事情也會變得吹毛求疵，更注重小地方的衛生、職業精神，並將好好討論勞工、就業環境等事項。

【累的】

雙子：無法兼顧需做抉擇，感情也是二選一

天秤：好好守法避免踩線，感情不要過度付出

天蠍：提防被詐騙或被辜負，感情要張大眼看清真相

射手：一定要注意身體健康，感情爭執可能白熱化

【穩的】

牡羊：工作計畫逐步成形中，感情和另一半錢要談清楚

金牛：出現強勁對手考驗志氣，感情可能情緒爆發

水瓶：原則堅定難商量，感情被認為太過守舊頑固

雙魚：可停看聽暫緩前行，感情適合度假或再觀望

【讚的】

巨蟹：財運佳適合談錢，感情運旺告白易成功

獅子：工作貴人多有助力，感情出現許多愛慕者

處女：好人緣帶動業績上升，感情變身魅力發電機

魔羯：內部運作順利流暢，感情居家魅力更突出

