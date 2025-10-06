唐綺陽星座運勢／雙魚自信感上升「桃花盛開」！水瓶小心失言傷到戀人

唐綺陽週報（10/6-10/12）

週二水星進入天蠍座，人們產生「重新開始」的慾望，很想抓住讓自己翻盤的機會，也會對於懸案、秘密等話題更感興趣，有可能翻出一些驚天動地的大新聞。此外，現在水火都在天蠍，將促使人們積極處理跟錢有關的事，可以先做好心理準備。

木星開始降速停滯，雖然讓情緒得以收拾，但也會讓家庭、內部的問題慢慢浮現，如果你已經感受到家裡有狀況，現在就是需要內省和處理的時刻。

本週也是金星處女的最後一週，請把握這段時間，好好打掃居家環境、進行斷捨離，或是為生活建立秩序。

【累的】

雙子：心力交瘁需休息保養，感情想默默沉澱

廣告 廣告

巨蟹：重大事件先靜觀其變，感情需多觀察再調整

天秤：卡住的局勢需耐心等待，感情別只想著自己

水瓶：承接大挑戰勞心勞力，感情失言戳到對方

【穩的】

牡羊：長官要求難拒絕壓力大，感情渴望體貼支持

金牛：情緒左右工作表現，感情男女待遇大不同

天蠍：整理財務對結果滿意，感情相處需主動安排

射手：與年輕世代互動增多，感情渴望被呵護照顧

【讚的】

獅子：專業表現亮眼突出，感情高冷路線更吸引人

處女：有貴人提拔但囉嗦，感情長輩牽線介紹對象

魔羯：會處理跟錢有關的事，感情肢體接觸更加分

雙魚：工作表現被肯定讚賞，感情自信提升桃花旺

延伸閱讀

10月秋天戀愛季！桃花能量最強星座Top3，愛神加持、人氣超旺都在這個月

恭喜10月逆勢崛起！本月運氣大爆發的4星座，第1名喜迎強勢反轉！